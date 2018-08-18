Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав: Влад вы правы, только каким боком это относится к киевской недвижимости? У кого есть деньги имеют право выбора где жить, в селе, пгт, в Киеве, заграницей. У кого нет денег особого выбора не имеют, живут либо с родителями, либо там где дешевле-бесплатно. Мы приходим к тому что базовая потребность к Киеву не имеет прямого отношения, только к кошельку её владельца
А деньги из воздуха появляются? Они зарабатываются, а заработать больше всего возможностей в Киеве. Поэтому часть людей выбирают жить не с родителями или там, где дешевле-бесплатно, а там, где есть возможность заработать. Иначе почему во всем мире народ тянется в столицы?
Vlad442 написав:В обычной жизни вы не можете перестать покупать себе еду или пойти жить на улицу. Это защищенные статьи бюджета. Без всего остального можно обойтись достаточно продолжительное время.
Влад вы правы, только каким боком это относится к киевской недвижимости? У кого есть деньги имеют право выбора где жить, в селе, пгт, в Киеве, заграницей. У кого нет денег особого выбора не имеют, живут либо с родителями, либо там где дешевле-бесплатно. Мы приходим к тому что базовая потребность к Киеву не имеет прямого отношения, только к кошельку её владельца
А кошелек владельца напрямую зависит от того, сколько ему платят. А платят в Украине лучше всего в Киеве. Круг замкнулся.
vitaliian написав:В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье.
В селе намного сложней получить не базовые потребности. Заработать на айфон, например. Или сходить в бассейн.
подмена понятий. Люди живут в мегаполисах всего лишь сто лет, а базовые потребности неизменны со времен Адама и Евы. Айфон и элитные школы это продукт фантазии маркетологов, чтобы продать вам дороже предметы массового культа.
Из киевской недвижимости сделали предмет культа типа её обладатель получает качество жизни недостижимое в другом городе или селе. Но если вы посмотрите на жизнь киевлянина то в 90% случаев увидите белку в колесе, которая работает 24/7 ради престижного внедорожника, элитной школы, кроссовок из бутика, айфона и конечно недвижимости. В 100 км от Киева ценности уже другие, более реальные и человечные.
Я работал в элитной киевской школе со спортивным уклоном, агрессия у детей запредельная, они с детства впитывают что свое место в жизни надо выбивать локтями и вырывать зубами. При этом все как один мечтают о престижном социальном статусе (бизнесмен, политиком). А командные игры им даются с трудом, потому что каждый из них считает что вселенная вращается вокруг него и хочет для себя персональных правил, что нежизнеспособно в любом обществе. До такой степени маркетинг мегаполиса искажает вам мозг.
Ценность киевской недвижимости с точки зрения удовлетворения базовых потребностей, не отличается от ценности Черниговской или Чертковской. За киевскую платят дороже пока верят в сказку про исключительность жизни в столице, то есть по сути это пузырь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 16:50, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian написав:В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье.
В селе намного сложней получить не базовые потребности. Заработать на айфон, например. Или сходить в бассейн.
подмена понятий. Люди живут в мегаполисах всего лишь сто лет, а базовые потребности неизменны со времен Адама и Евы. Айфон и элитные школы это продукт фантазии маркетологов, чтобы продать вам дороже предметы массового культа. Из киевской недвижимости тоже сделали предмет культа типа её обладатель получает качество жизни недостижимое в другом городе или селе. Но если вы посмотрите на жизнь киевлянина то в 90% случаев увидите белку в колесе, которая работает ради престижного внедорожника, элитной школы, одежды из бутика, айфона и недвижимости. В 100 км от Киева ценности уже другие, более реальные и человечные.
vitaliian написав:Но если вы посмотрите на жизнь киевлянина то в 90% случаев увидите белку в колесе, которая работает 24/7 ради престижного внедорожника, элитной школы, кроссовок из бутика, айфона и конечно недвижимости.
Мне кажется что как раз те, у кого престижный внедорожник , элитная школа и несколько квартир, никак не крутится в колесе 24/7, скорее вот так крутится
он снимал для них квартиры в центре Киева и являлся туда с пакетами денег. "Шестьдесят тысяч долларов", - называет сумму Наталья и отмечает, что Рязанцев утверждал, что он их заработал. Также она рассказывает, что зарплаты, полученной в Укрзализнице Рязанцеву не хватало. А тем временем, согласно декларации, поданной им за 2018 год (за 2019 год декларации нет), занимая пост в Укразализнице, он получил зарплату в размере 2 929 173 гривен, а также 106 097 гривен, обозначенных, как "дополнительное благо". Также совместно с женой Роксоланой Рязанцевой он владеет двумя квартирами и двумя земельными участками в Ивано-Франковске.
Я работал в элитной киевской школе со спортивным уклоном, агрессия у детей запредельная, они с детства впитывают что свое место в жизни надо выбивать локтями и вырывать зубами. При этом все как один мечтают о престижном социальном статусе (бизнесмен, политиком). А командные игры им даются с трудом, потому что каждый из них считает что вселенная вращается вокруг него и хочет для себя персональных правил, что нежизнеспособно в любом обществе. До такой степени маркетинг мегаполиса искажает вам мозг.
Бывали у нас на фирме периодически руководители с хорошими спортивными данными. Энергичные, целеустремлённые, оптимистичные и с грандиозными планами....только вот всегда почему то всё плохо заканчивалось. У них напор, идут напролом, на мелочи не желают обращать внимание...И мелочи их губят
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s