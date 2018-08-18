Додано: Чет 28 тра, 2020 16:32

Vlad442 написав: vitaliian написав: В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье. В селе намного проще и приобрести базовую потребность (недвижимость) и сохранить в ней здоровье.

В селе намного сложней получить не базовые потребности. Заработать на айфон, например. Или сходить в бассейн. В селе намного сложней получить не базовые потребности. Заработать на айфон, например. Или сходить в бассейн.

подмена понятий. Люди живут в мегаполисах всего лишь сто лет, а базовые потребности неизменны со времен Адама и Евы. Айфон и элитные школы это продукт фантазии маркетологов, чтобы продать вам дороже предметы массового культа.Из киевской недвижимости сделали предмет культа типа её обладатель получает качество жизни недостижимое в другом городе или селе. Но если вы посмотрите на жизнь киевлянина то в 90% случаев увидите белку в колесе, которая работает 24/7 ради престижного внедорожника, элитной школы, кроссовок из бутика, айфона и конечно недвижимости. В 100 км от Киева ценности уже другие, более реальные и человечные.Я работал в элитной киевской школе со спортивным уклоном, агрессия у детей запредельная, они с детства впитывают что свое место в жизни надо выбивать локтями и вырывать зубами. При этом все как один мечтают о престижном социальном статусе (бизнесмен, политиком). А командные игры им даются с трудом, потому что каждый из них считает что вселенная вращается вокруг него и хочет для себя персональных правил, что нежизнеспособно в любом обществе. До такой степени маркетинг мегаполиса искажает вам мозг.Ценность киевской недвижимости с точки зрения удовлетворения базовых потребностей, не отличается от ценности Черниговской или Чертковской. За киевскую платят дороже