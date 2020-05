Додано: Чет 28 тра, 2020 17:42

_Mykola_ написав: maza5 написав: Я работаю в отделе где сотрудников больше чем в вашей фирме!!

Работал в разных крупных компаниях, поэтому опыт есть

У нас в переговорках собираются представители разных подразделений.

Телефонные рабочие моменты выполняются на своем рабочем месте никто не ходит по коридорам или в удаленную комнату

Просто сейчас часто делают маленькие колкомнаты, то это для личных дел.

Мда, отдел наверное колл центра, или что-то похожее на консультативный центр или продажников...

Если у Вас телефонные переговоры или обсуждения идут в общем опен спейсе... то мне искренне жаль Ваших сотрудников, и Вашу компанию. Такая организация рабочих процессов просто уменьшает KPI всего опен спейса в целом.



Многие местные "управленцы" просто не умеют считать деньги и эффективность.

Вы посчитайте просто время которое тратит каждый сотрудник на переговоры и умножайте это на оплату этого времени у каждого, и каждый "лишний" вовлеченный участник в переговорах приводит к финансовым потерям (для пассивных участников не вовлеченных в этот процесс тоже есть падение продуктивности), пересчитайте как-нибудь на досуге, получите неприятные цифры.



Болтология и шум на рабочем месте, при интенсивной работе требующей сосредоточенности и внимания уменьшает эффективность в РАЗЫ.

Учите матчасть.

Работа в опенспейс происходит именно так. Это просто факт, вне зависимости от вашего мнения о неэффективности такой организации рабочего процесса.

