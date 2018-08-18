Додано: Чет 28 тра, 2020 17:38

investorkiev написав: vitaliian написав: investorkiev написав: погугли и скажи нам. погугли и скажи нам.

http://www.fg.gov.ua/statystyka

последний столбец последний столбец

ты привел данные среднеарифметическое, включает остатки по карточкам в 5 гривен, пенсии по 1000 грн и прочее, плюс это в целом по стране, включая Херсон и Чернигов.

Поэтому такая низкая цифра в 10.5 тыс грн.



Вот мнение банкиров:



ТОП-10 украинских банков с наибольшим числом вкладчиков с вложениями 200-500 тыс. грн. выглядит следующим образом:

Приватбанк — 140,7 тыс. человек

Альфа-Банк — 20,9 тыс. человек

Укргазбанк — 16,7 тыс. человек

Укрэксимбанк — 14,1 тыс. человек

Райффайзен Банк Аваль — 14 тыс. человек

ПУМБ — 10,7 тыс. человек

УкрСиббанк — 10,6 тыс. человек

Банк Пивденный — 6,82 тыс. человек

ОТП Банк — 6,79 тыс. человек

ТАСкомбанк — 4,8 тыс. человек.





депозиты на сумму свыше 500 тысяч гривень в Украине имеют 89,8 тысячи человек (0,22% от всех вкладчиков) общая сумма их сбережений составляет 161,8 млрд гривень (39,86% по сумме всех вкладов) или в среднем 1,8 млн гривень на человека. Однако многочисленной группой вкладчиков являются, те, у кого депозиты составляют от 10 гривень до 100 тысяч гривень. Таких в Украине 23,4 миллиона банковских клиентов, или 58% от всех вкладчиков. Но все они вместе держат на депозитах меньше, чем упомянутые выше состоятельные граждане Украины: 100 млрд гривень против 161,8 млрд гривень. От 100 тыс. до 200 тыс. гривень на депозитах находятся у 476 тысяч человек; суммарно их вклады составляют 69 млрд гривень. От 200 тысяч до 500 тыс. гривень в банках держат 268,5 тысячи граждан на общую сумму 75 млрд гривень.



https://day.kyiv.ua/ru/blog/obshchestvo ... heskih-lic При этом, по данным ФГВФЛ,Однако многочисленной группой вкладчиков являются, те, у кого депозиты составляют от 10 гривень до 100 тысяч гривень. Таких в Украине 23,4 миллиона банковских клиентов, или 58% от всех вкладчиков. Но все они вместе держат на депозитах меньше, чем упомянутые выше состоятельные граждане Украины: 100 млрд гривень против 161,8 млрд гривень. От 100 тыс. до 200 тыс. гривень на депозитах находятся у 476 тысяч человек; суммарно их вклады составляют 69 млрд гривень. От 200 тысяч до 500 тыс. гривень в банках держат 268,5 тысячи граждан на общую сумму 75 млрд гривень.



Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн. Не забываем что многие дробят депозиты по банкам, чтобы не превысить 200 тыс. Таким образом, видим что есть порядка 350 тыс человек с депозитами, позволяющими купить входной билет на КРЖН.



350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников), на 20 тыс квартир в год.



На одну квартиру конкуренция из 18 депозитчиков и еще минимум столько же матрасников.



Итого около 40 человек-понаехов на 1 квартиру. Ужас-ужас. ты привел данные среднеарифметическое, включает остатки по карточкам в 5 гривен, пенсии по 1000 грн и прочее, плюс это в целом по стране, включая Херсон и Чернигов.Поэтому такая низкая цифра в 10.5 тыс грн.Вот мнение банкиров:Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн. Не забываем что многие дробят депозиты по банкам, чтобы не превысить 200 тыс. Таким образом, видим что есть порядка 350 тыс человек с депозитами, позволяющими купить входной билет на КРЖН.350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников), на 20 тыс квартир в год.На одну квартиру конкуренция из 18 депозитчиков и еще минимум столько же матрасников.Итого около 40 человек-понаехов на 1 квартиру. Ужас-ужас.

Не, по вкладам, превышающим размер ФГВФЛ, картина не совсем корректная. Не так много безрассудных людей с деньгами, хотя они тоже есть.Но есть такая штука как кредит от банка юрлицу под залог депозита физлица.На пальцах это выглядит так - есть у предприятия левый нал, который можно запустить в оборот, но при этом потерять небольшой процент за услугу и потом еще иметь головняк в минимизацией налогов от этого действа.Но есть другой механизм - намного веселее. Владелец или директор предприятия открывает депозит в банке, который является обеспечением по кредиту предприятия. %% по депо идут в карман директора или владельца или же впоследствии поступают в альтернативную кассу предприятия. %% по кредиту-же ложатся на валовые затраты, уменьшая таким образом налоги предприятия. Это очень удобно и таким образом убивается стайка пушистых зверьков с длинными ушами.Поверьте, владельцы бизнесов имеют совсем другие планы по пристраиванию левого нала, нежели покупка воздуха над котлованами загаженного города. Более эффективные.