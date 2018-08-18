Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Ринок новобудів. Продажі істотно скоротилися: у березні-квітні в об'єктах економ-класу – до 70% від рівня грудня 2019 – січня 2020 року, а в об'єктах нових форматів, за різними оцінками, – на 15-20%. При цьому відкладений попит збільшився практично на 40-50%: на кожну здійснену операцію приходилося близько 10-15 відкладених.
Ще додам: кількість квартир, придбаних на початкових стадіях будівництва, скоротилася на 35%, хоча саме на старті проекту ціни на квартири були максимально прийнятними для покупця (на 25-30% нижче, ніж на стадії введення об'єкта в експлуатацію). При цьому, на завершальних стадіях будівництва через досить високі ціни, рівень продажів знизився взагалі на 75-80%."
Хомякоид написав:то что было 11 знакомые сдали за 6, новострой 40м2 одна остановка трамвая от метро Берестейская, сдали за пару дней так как надо было уезжать из Киева. Ставили 8 потом 7 - безрезультатно.
Если это правда, это полный обвал. Аренда упала почти в два раза. У растишек как всегла нет причин для снижения цен на нерухоме лайно Натаха пойдет асфальтировать улицы. Конговец наверно уже продал свой велосипед и повырывал все волоса с мясом на мягком месте
Ага, и только прэлэсть в Чабанах не подешевела ни на копейку. Осенью небось еще и поднимешь там аренду?
Не поверишь, буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже. У меня есть отличное преимущество перед аналогами. Так что будеттолькодорожать
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:Из киевской недвижимости сделали предмет культа типа её обладатель получает качество жизни недостижимое в другом городе или селе. Но если вы посмотрите на жизнь киевлянина то в 90% случаев увидите белку в колесе, которая работает 24/7 ради престижного внедорожника, элитной школы, кроссовок из бутика, айфона и конечно недвижимости. В 100 км от Киева ценности уже другие, более реальные и человечные.
Видимо деньги вполне компенсируют эти неудобства. Поток едущих работать в Киев несоизмеримо выше, чем осознанно едущих на работу из Киева на перефирию.
Natt написав:А деньги из воздуха появляются? Они зарабатываются, а заработать больше всего возможностей в Киеве. Поэтому часть людей выбирают жить не с родителями или там, где дешевле-бесплатно, а там, где есть возможность заработать. Иначе почему во всем мире народ тянется в столицы?
по той же причине почему он тянется к айфонам, к немецким и японским авто и другим предметам культа. Какие производства находятся в Киеве? Нефть, газ, машиностроение, с/х и переработка, морские порты, добыча полезных ископаемых, металлургия, атомная энергетика? Ничего этого в Киеве нет, есть коррупционные потоки снизу вверх и сильноразвитая сфера обслуживания. Сказки а-ля "Донбас кормит Украину" в равной степени относится и к Киеву. Киев печатает деньги, но ничего не производит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Я думал, что с падением цен на аренду в Киеве и транспортными проблемами, рынок аренды пригорода существенно обвалится. А оно вот как...
так и есть, в киеве аренда начинается от 5к. в пригороде от 4к
Vlad442 написав:Видимо деньги вполне компенсируют эти неудобства. Поток едущих работать в Киев несоизмеримо выше, чем осознанно едущих на работу из Киева на перефирию.
врядли просто деньги, скорее пафос, престиж. Вера в то что каждую золушку в столице ждет принц. Никаких особых потребностей понаехов Киев не удовлетворяет, кроме потребности хвастаться перед провнциальными неудачниками своими киевскими достижениями. Взамен давка в метро, пробки на дорогах, убитая экология и завышенный ценник почти на всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 17:38, всього редагувалось 1 раз.
ты привел данные среднеарифметическое, включает остатки по карточкам в 5 гривен, пенсии по 1000 грн и прочее, плюс это в целом по стране, включая Херсон и Чернигов. Поэтому такая низкая цифра в 10.5 тыс грн.
Вот мнение банкиров:
ТОП-10 украинских банков с наибольшим числом вкладчиков с вложениями 200-500 тыс. грн. выглядит следующим образом: Приватбанк — 140,7 тыс. человек Альфа-Банк — 20,9 тыс. человек Укргазбанк — 16,7 тыс. человек Укрэксимбанк — 14,1 тыс. человек Райффайзен Банк Аваль — 14 тыс. человек ПУМБ — 10,7 тыс. человек УкрСиббанк — 10,6 тыс. человек Банк Пивденный — 6,82 тыс. человек ОТП Банк — 6,79 тыс. человек ТАСкомбанк — 4,8 тыс. человек.
При этом, по данным ФГВФЛ, депозиты на сумму свыше 500 тысяч гривень в Украине имеют 89,8 тысячи человек (0,22% от всех вкладчиков) общая сумма их сбережений составляет 161,8 млрд гривень (39,86% по сумме всех вкладов) или в среднем 1,8 млн гривень на человека. Однако многочисленной группой вкладчиков являются, те, у кого депозиты составляют от 10 гривень до 100 тысяч гривень. Таких в Украине 23,4 миллиона банковских клиентов, или 58% от всех вкладчиков. Но все они вместе держат на депозитах меньше, чем упомянутые выше состоятельные граждане Украины: 100 млрд гривень против 161,8 млрд гривень. От 100 тыс. до 200 тыс. гривень на депозитах находятся у 476 тысяч человек; суммарно их вклады составляют 69 млрд гривень. От 200 тысяч до 500 тыс. гривень в банках держат 268,5 тысячи граждан на общую сумму 75 млрд гривень.
Итого имеем 90 тыс человек со средним депозитом 1.8 млн грн, и еще 268.5 тыс человек со средним депозитом 280 тыс грн. Не забываем что многие дробят депозиты по банкам, чтобы не превысить 200 тыс. Таким образом, видим что есть порядка 350 тыс человек с депозитами, позволяющими купить входной билет на КРЖН.
350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников), на 20 тыс квартир в год.
На одну квартиру конкуренция из 18 депозитчиков и еще минимум столько же матрасников.
Итого около 40 человек-понаехов на 1 квартиру. Ужас-ужас.
Не, по вкладам, превышающим размер ФГВФЛ, картина не совсем корректная. Не так много безрассудных людей с деньгами, хотя они тоже есть. Но есть такая штука как кредит от банка юрлицу под залог депозита физлица. На пальцах это выглядит так - есть у предприятия левый нал, который можно запустить в оборот, но при этом потерять небольшой процент за услугу и потом еще иметь головняк в минимизацией налогов от этого действа. Но есть другой механизм - намного веселее. Владелец или директор предприятия открывает депозит в банке, который является обеспечением по кредиту предприятия. %% по депо идут в карман директора или владельца или же впоследствии поступают в альтернативную кассу предприятия. %% по кредиту-же ложатся на валовые затраты, уменьшая таким образом налоги предприятия. Это очень удобно и таким образом убивается стайка пушистых зверьков с длинными ушами. Поверьте, владельцы бизнесов имеют совсем другие планы по пристраиванию левого нала, нежели покупка воздуха над котлованами загаженного города. Более эффективные.
maza5 написав:Я работаю в отделе где сотрудников больше чем в вашей фирме!! Работал в разных крупных компаниях, поэтому опыт есть У нас в переговорках собираются представители разных подразделений. Телефонные рабочие моменты выполняются на своем рабочем месте никто не ходит по коридорам или в удаленную комнату Просто сейчас часто делают маленькие колкомнаты, то это для личных дел. И давайте уже не сравнивать рабочие места FANG и обычными реалиями укр.рынка.
Мда, отдел наверное колл центра, или что-то похожее на консультативный центр или продажников... Если у Вас телефонные переговоры или обсуждения идут в общем опен спейсе... то мне искренне жаль Ваших сотрудников, и Вашу компанию. Такая организация рабочих процессов просто уменьшает KPI всего опен спейса в целом.
Многие местные "управленцы" просто не умеют считать деньги и эффективность. Вы посчитайте просто время которое тратит каждый сотрудник на переговоры и умножайте это на оплату этого времени у каждого, и каждый "лишний" вовлеченный участник в переговорах приводит к финансовым потерям (для пассивных участников не вовлеченных в этот процесс тоже есть падение продуктивности), пересчитайте как-нибудь на досуге, получите неприятные цифры.
Болтология и шум на рабочем месте, при интенсивной работе требующей сосредоточенности и внимания уменьшает эффективность в РАЗЫ. Учите матчасть.
Работа в опенспейс происходит именно так. Это просто факт, вне зависимости от вашего мнения о неэффективности такой организации рабочего процесса.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
rjkz написав:есть у предприятия левый нал, который можно запустить в оборот, но при этом потерять небольшой процент за услугу и потом еще иметь головняк в минимизацией налогов от этого действа. Но есть другой механизм - намного веселее. Владелец или директор предприятия открывает депозит в банке, который является обеспечением по кредиту предприятия. %% по депо идут в карман директора или владельца или же впоследствии поступают в альтернативную кассу предприятия.
когда то это стоило 2% разницы между ставкой по кредиту и депозиту, на больших суммах Можно и проще, если просто взнос в уставный фонд этим самым налом. Если, конечно, соучредители не против и это ООО.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s