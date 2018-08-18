Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Если это правда, это полный обвал. Аренда упала почти в два раза. У растишек как всегла нет причин для снижения цен на нерухоме лайно Натаха пойдет асфальтировать улицы. Конговец наверно уже продал свой велосипед и повырывал все волоса с мясом на мягком месте
Ага, и только прэлэсть в Чабанах не подешевела ни на копейку. Осенью небось еще и поднимешь там аренду?
Не поверишь, буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже. У меня есть отличное преимущество перед аналогами. Так что будеттолькодорожать
Хомякоид, тебе не кажется что у тебя какое-то биполярное расстройство психики?
Два твоих поста, один в ответ на другое, с полностью противоположным смыслом.
investorkiev написав:350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников)
на всю Украину. А теперь поищите статистику сколько из них планирует переезд в столицу? Например с Большого Фонтана или Совиньёна.
все богатые люди в Украине хотят купить квартиру в Киеве - для престижа, или для детей. Без исключения. Лично знаю более 30 владельцев достаточно крупного бизнеса из регионов- у ВСЕХ без исключения есть недвижимость в Киеве.
Квартира в Киеве для богатого понаеха - это аксиома. Нужно купить. Рано или поздно покупают все. Точка.
Один из самых богатых людей ...авской области, насколько я знаю, не имеет квартиры в Киеве. Огромный, дорогой дом в облцентре - есть, возможно есть недвижимость за границей. Но квартиры в Киеве нет, по крайней мере не было некоторое время назад. Хотя свободные деньги позволяли купить...ну не стояк Круш, но подъезд точно.
Хомякоид написав:буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже. У меня есть отличное преимущество перед аналогами. Так что будеттолькодорожать
а если вторая вспышка короны и съезд арендатора?
Вроде корона идет на убыль. Пока слежу за ситацией.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав:Не поверишь, буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже. У меня есть отличное преимущество перед аналогами. Так что будеттолькодорожать
Не боитесь, что люди снимут в Киеве по цене Чабанов?
Я думал, что с падением цен на аренду в Киеве и транспортными проблемами, рынок аренды пригорода существенно обвалится. А оно вот как...
Да как то не боюсь. Долго рассказывать почему. Длинная история отношений с арендатором. Два ребенка планируються в школу которая открываеться осенью во дворе. Ну и много другого по мелочам.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав: Ага, и только прэлэсть в Чабанах не подешевела ни на копейку. Осенью небось еще и поднимешь там аренду?
Не поверишь, буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже. У меня есть отличное преимущество перед аналогами. Так что будеттолькодорожать
Хомякоид, тебе не кажется что у тебя какое-то биполярное расстройство психики?
Два твоих поста, один в ответ на другое, с полностью противоположным смыслом.
Не знаю, может 5 лет в Дейчланде внесли коррективы. Не вижу противоречий.
То что я пишу про забитие досками хрущей? Еще раз могу в 101 раз разжевать.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 28 тра, 2020 18:05, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:Какие производства находятся в Киеве? Нефть, газ, машиностроение, с/х и переработка, морские порты, добыча полезных ископаемых, металлургия, атомная энергетика? Ничего этого в Киеве нет, есть коррупционные потоки снизу вверх и сильноразвитая сфера обслуживания. Сказки а-ля "Донбас кормит Украину" в равной степени относится и к Киеву. Киев печатает деньги, но ничего не производит.
Абсолютно справедливо. Киев - город, собирающий и перераспределяющий деньги регионов. Миссия то почетная (и обоснованная - почти все столицы государств такие), но весьма неустойчивая и даже "спекулятивная".
Рынок труда и частных услуг в таких местах в хорошие времена изрядно надувается, в плохие - изрядно сдувается.
Анализируя детальней публикацию средних зарплат Госстатом, нашел этому подтверждение - регионы пострадали значительно меньше, особенно, промышленные (даже несмотря на обвал самого промышленного производства). А вот Киев - минус 15% номинальная зарплата и минус 16% - реальная...