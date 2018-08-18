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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4072407340744075

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 64
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:47

  Хомякоид написав:
  investorkiev написав:
  Хомякоид написав: Если это правда, это полный обвал. Аренда упала почти в два раза.
У растишек как всегла нет причин для снижения цен на нерухоме лайно :shock:
Натаха пойдет асфальтировать улицы. Конговец наверно уже продал свой велосипед и повырывал все волоса с мясом на мягком месте :D


Ага, и только прэлэсть в Чабанах не подешевела ни на копейку. Осенью небось еще и поднимешь там аренду?


Не поверишь, буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже.
У меня есть отличное преимущество перед аналогами.
Так что будеттолькодорожать :D


Хомякоид, тебе не кажется что у тебя какое-то биполярное расстройство психики?

Два твоих поста, один в ответ на другое, с полностью противоположным смыслом.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:48

  investorkiev написав:
  vitaliian написав:
  investorkiev написав:350 тыс человек (плюс еще непонятно сколько матрасников)
на всю Украину. А теперь поищите статистику сколько из них планирует переезд в столицу? Например с Большого Фонтана или Совиньёна.


все богатые люди в Украине хотят купить квартиру в Киеве - для престижа, или для детей.
Без исключения. Лично знаю более 30 владельцев достаточно крупного бизнеса из регионов- у ВСЕХ без исключения есть недвижимость в Киеве.

Квартира в Киеве для богатого понаеха - это аксиома. Нужно купить. Рано или поздно покупают все. Точка.


Один из самых богатых людей ...авской области, насколько я знаю, не имеет квартиры в Киеве. Огромный, дорогой дом в облцентре - есть, возможно есть недвижимость за границей. Но квартиры в Киеве нет, по крайней мере не было некоторое время назад. Хотя свободные деньги позволяли купить...ну не стояк Круш, но подъезд точно. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:50

  zРадио написав:Ну точно нефартовый день для риэлторов и лордов.

Средняя зарплата в апреле упала на 9% по сравнению к мартом (10430 грн против 11446 грн) на фоне увеличения безработицы на 24%


http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/65.doc


О, какой же ты тиаретег!

Это апрель был нефартовый - его уже давно прочуствовали и переварили все лендлорды, в большинстве своем снизившие аренду и/или заменившие арендаторов.

А сейчас на носу уже июнь, ситуация меняется, вон даже матерый заколачиватель окон досками- Хомякоид- уже планирует агрессивное повышение аренды своим крепостным.

Пойми: то, что ты читаешь в статистике - уже устаревшие данные, лендлорды чуствуют все на живом рынке, а ты теоретизируешь опосля.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:53

  airmax78 написав:Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты.

Какой ЖК если не секрет?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:54

  Serg-ik написав:
  Хомякоид написав:буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже.
У меня есть отличное преимущество перед аналогами.
Так что будеттолькодорожать

а если вторая вспышка короны и съезд арендатора?

Вроде корона идет на убыль. Пока слежу за ситацией.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:59

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Не поверишь, буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже.
У меня есть отличное преимущество перед аналогами.
Так что будеттолькодорожать

Не боитесь, что люди снимут в Киеве по цене Чабанов?

Я думал, что с падением цен на аренду в Киеве и транспортными проблемами, рынок аренды пригорода существенно обвалится. А оно вот как...


Да как то не боюсь.
Долго рассказывать почему. Длинная история отношений с арендатором.
Два ребенка планируються в школу которая открываеться осенью во дворе. Ну и много другого по мелочам.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Не так много безрассудных людей с деньгами, хотя они тоже есть.

Вы сейчас всех клиентов private banking и добрую половину премиум сегмента к таким отнесли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:01

  investorkiev написав:
  Хомякоид написав:
Ага, и только прэлэсть в Чабанах не подешевела ни на копейку. Осенью небось еще и поднимешь там аренду?


Не поверишь, буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже.
У меня есть отличное преимущество перед аналогами.
Так что будеттолькодорожать

Хомякоид, тебе не кажется что у тебя какое-то биполярное расстройство психики?

Два твоих поста, один в ответ на другое, с полностью противоположным смыслом.


Не знаю, может 5 лет в Дейчланде внесли коррективы.
Не вижу противоречий.

То что я пишу про забитие досками хрущей? Еще раз могу в 101 раз разжевать.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 28 тра, 2020 18:05, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:02

  vitaliian написав:Какие производства находятся в Киеве? Нефть, газ, машиностроение, с/х и переработка, морские порты, добыча полезных ископаемых, металлургия, атомная энергетика? Ничего этого в Киеве нет, есть коррупционные потоки снизу вверх и сильноразвитая сфера обслуживания. Сказки а-ля "Донбас кормит Украину" в равной степени относится и к Киеву. Киев печатает деньги, но ничего не производит.


Абсолютно справедливо. Киев - город, собирающий и перераспределяющий деньги регионов. Миссия то почетная (и обоснованная - почти все столицы государств такие), но весьма неустойчивая и даже "спекулятивная".

Рынок труда и частных услуг в таких местах в хорошие времена изрядно надувается, в плохие - изрядно сдувается.

Анализируя детальней публикацию средних зарплат Госстатом, нашел этому подтверждение - регионы пострадали значительно меньше, особенно, промышленные (даже несмотря на обвал самого промышленного производства). А вот Киев - минус 15% номинальная зарплата и минус 16% - реальная...

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