Могли быть мои. Но бог КРЖН миловал.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:21
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Повернуть с Лепсе на Отрадный - мишн импосибл.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:22
весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и мы тоже пытаемся спрогнозировать че вообще происходит, почему киевские ценники движутся к общеукраинским. Такая тенденция.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:25
Дождаться, 1 сентября, когда увязнут конкретно, и вдвое поднять!!!
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:27
За нефартовым апрелем последовал еще более нефартовый май. В июне, вероятно, будет небольшой ложно-иллюзорный рост, и дальше вниз до глубокой осени. А там посмотрим.
Ну а за то, что я использую макро-статистику (в том числе оперативную), а не слухи и домыслы, как ты, прошу прощения У каждого свой аналитический аппарат и образование...
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:36
100%. В Киеве я машиноместо сдаю за 3000, в Одессе родственники жены сдают однуху с неплохим ремонтом с окнами прямо на парк Горького за 4500.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:43
Ну понятно, что сейчас это вынужденная мера. Но руководители многих компаний вполне могут осознать, что частично персонал действительно может работать на удаленке без потери эффективности. И тогда можно арендовать офисы меньшей площади. Ведь все равно многим приходится сокращать расходы, так почему бы и не таким образом в том числе?
Кроме того, лично у нас некоторые функции были рассредоточены по разным городам, то есть это отчасти тоже удаленная работа. Некоторые люди проработали много лет, но в глаза из других офисов их ни разу никто не видел. Никто не умер.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:45
Покупка недвижки в Одессе под аренду - деньги на ветер.
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