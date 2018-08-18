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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4074407540764077>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 64
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:21

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты.

теперь я знаю чьи это окна.

Зображення

Могли быть мои. Но бог КРЖН миловал.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Повернуть с Лепсе на Отрадный - мишн импосибл.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:22

  Natt написав:Как показал карантин, при необходимости практически весь офис может перейти на удаленку в очень сжатые сроки :mrgreen:

весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:А пока что мы тут и дальше будем пытаться спрогнозировать движение ценников и структуру спроса на КРЖН.

и мы тоже пытаемся спрогнозировать че вообще происходит, почему киевские ценники движутся к общеукраинским. Такая тенденция.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:25

  Хомякоид написав:
  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Не поверишь, буду поднимать. Один аналог на 500 грн. дешевле, второй на 1000 дороже.
У меня есть отличное преимущество перед аналогами.
Так что будеттолькодорожать

Не боитесь, что люди снимут в Киеве по цене Чабанов?

Я думал, что с падением цен на аренду в Киеве и транспортными проблемами, рынок аренды пригорода существенно обвалится. А оно вот как...


Да как то не боюсь.
Долго рассказывать почему. Длинная история отношений с арендатором.
Два ребенка планируються в школу которая открываеться осенью во дворе. Ну и много другого по мелочам.

Дождаться, 1 сентября, когда увязнут конкретно, и вдвое поднять!!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:27

  investorkiev написав:О, какой же ты тиаретег!

Это апрель был нефартовый - его уже давно прочуствовали и переварили все лендлорды, в большинстве своем снизившие аренду и/или заменившие арендаторов.


За нефартовым апрелем последовал еще более нефартовый май. В июне, вероятно, будет небольшой ложно-иллюзорный рост, и дальше вниз до глубокой осени. А там посмотрим.

Ну а за то, что я использую макро-статистику (в том числе оперативную), а не слухи и домыслы, как ты, прошу прощения :mrgreen: У каждого свой аналитический аппарат и образование...
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:36

:evil:
  vitaliian написав:
  Natt написав:А пока что мы тут и дальше будем пытаться спрогнозировать движение ценников и структуру спроса на КРЖН.

и мы тоже пытаемся спрогнозировать че вообще происходит, почему киевские ценники движутся к общеукраинским. Такая тенденция.

Зображення

100%. В Киеве я машиноместо сдаю за 3000, в Одессе родственники жены сдают однуху с неплохим ремонтом с окнами прямо на парк Горького за 4500.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:100%. В Киеве я машиноместо сдаю за 3000, в Одессе родственники жены сдают однуху с неплохим ремонтом с окнами прямо на парк Горького за 4500.
можно предложить одесским квартирантам переехать на киевскую парковку, все же на 1,5к дешевле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:43

  investorkiev написав:
  Natt написав:Как показал карантин, при необходимости практически весь офис может перейти на удаленку в очень сжатые сроки :mrgreen:

весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.

Ну понятно, что сейчас это вынужденная мера. Но руководители многих компаний вполне могут осознать, что частично персонал действительно может работать на удаленке без потери эффективности. И тогда можно арендовать офисы меньшей площади. Ведь все равно многим приходится сокращать расходы, так почему бы и не таким образом в том числе?

Кроме того, лично у нас некоторые функции были рассредоточены по разным городам, то есть это отчасти тоже удаленная работа. Некоторые люди проработали много лет, но в глаза из других офисов их ни разу никто не видел. Никто не умер.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:45

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:100%. В Киеве я машиноместо сдаю за 3000, в Одессе родственники жены сдают однуху с неплохим ремонтом с окнами прямо на парк Горького за 4500.
можно предложить одесским квартирантам переехать на киевскую парковку, все же на 1,5к дешевле.

Покупка недвижки в Одессе под аренду - деньги на ветер.
airmax78
 
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  #<1 ... 4074407540764077>
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