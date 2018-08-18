Додано: Чет 28 тра, 2020 18:43

investorkiev написав: Natt написав: Как показал карантин, при необходимости практически весь офис может перейти на удаленку в очень сжатые сроки Как показал карантин, при необходимости практически весь офис может перейти на удаленку в очень сжатые сроки

весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь. весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.

Ну понятно, что сейчас это вынужденная мера. Но руководители многих компаний вполне могут осознать, что частично персонал действительно может работать на удаленке без потери эффективности. И тогда можно арендовать офисы меньшей площади. Ведь все равно многим приходится сокращать расходы, так почему бы и не таким образом в том числе?Кроме того, лично у нас некоторые функции были рассредоточены по разным городам, то есть это отчасти тоже удаленная работа. Некоторые люди проработали много лет, но в глаза из других офисов их ни разу никто не видел. Никто не умер.