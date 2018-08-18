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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4074407540764077

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 64
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Покупка недвижки в Одессе под аренду - деньги на ветер.
лучше купить в одессе хрущ за 15куе и сдать его за 4000 чем в киеве за 35куе и сдать за 6000. Мой калькулятор по крайней мере так думает. Хрущи по 15 в Одессе есть, я смотрел.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Лепсе и Отрадном всегда так весело или сегодня какой-то особый день?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:57

airmax78
виїзд перекрито перед мостом на Гузара ... усі через Відрадний зараз
було так три тижні тому - дві години з центру на кільцеву :)
Тут детально viewtopic.php?p=4956826#p4956826
Востаннє редагувалось stas_rst в Чет 28 тра, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:58

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Покупка недвижки в Одессе под аренду - деньги на ветер.
лучше купить в одессе хрущ за 15куе и сдать его за 4000 чем в киеве за 35куе и сдать за 6000. Мой калькулятор по крайней мере так думает. Хрущи по 15 в Одессе есть, я смотрел.


За 6000 сейчас разве что треху можно сдать 6 понаехам, по 2 в каждой комнате...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:За 6000 сейчас разве что треху можно сдать 6 понаехам, по 2 в каждой комнате...
выбираете на олх рубрику аренда Киев, указываете от 5к, делаете сортировку по возрастанию цены и смотрите. Трёха 6 понаехам это возможная перспектива, а не свершившийся факт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17

  zРадио написав:
  vitaliian написав:Какие производства находятся в Киеве? Нефть, газ, машиностроение, с/х и переработка, морские порты, добыча полезных ископаемых, металлургия, атомная энергетика? Ничего этого в Киеве нет, есть коррупционные потоки снизу вверх и сильноразвитая сфера обслуживания. Сказки а-ля "Донбас кормит Украину" в равной степени относится и к Киеву. Киев печатает деньги, но ничего не производит.


Абсолютно справедливо. Киев - город, собирающий и перераспределяющий деньги регионов. Миссия то почетная (и обоснованная - почти все столицы государств такие), но весьма неустойчивая и даже "спекулятивная".

Рынок труда и частных услуг в таких местах в хорошие времена изрядно надувается, в плохие - изрядно сдувается.

Анализируя детальней публикацию средних зарплат Госстатом, нашел этому подтверждение - регионы пострадали значительно меньше, особенно, промышленные (даже несмотря на обвал самого промышленного производства). А вот Киев - минус 15% номинальная зарплата


очень наглядненько
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:27

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Покупка недвижки в Одессе под аренду - деньги на ветер.
лучше купить в одессе хрущ за 15куе и сдать его за 4000 чем в киеве за 35куе и сдать за 6000. Мой калькулятор по крайней мере так думает. Хрущи по 15 в Одессе есть, я смотрел.

Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе. Повторюсь: 4500 просторная однуха, не хрущ, с окнами на парк, 7й этаж, неплохой ремонт. Куплена в свое время (в 2010м) за 54куе.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе.
вы признаете что спрос на аренду в Киеве настолько просел что успешному лендлорду теперь необходимо приобрести новострой от 1,5 ляма + стоимость ремонта и техники, чтобы сдавать его по 10к? Так как другие варианты невозможно сдать в принципе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 тра, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:40

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе.
вы признаете что спрос на аренду в Киеве настолько просел что разный шлак в 3 км от метро никому даром не нужен?



Практически в каждом доме в Киеве есть много заброшенных квартир, в которых никто не живет.

В многих новостройках пустыми стоят целые этажи.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Практически в каждом доме в Киеве есть много заброшенных квартир, в которых никто не живет.

В многих новостройках пустыми стоят целые этажи.

которые будут сдавать за коммуналку, а понаех еще носиком покрутит, на Оболоне ему снять или в Голосеево.
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  #<1 ... 4074407540764077
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