Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17

Какие производства находятся в Киеве? Нефть, газ, машиностроение, с/х и переработка, морские порты, добыча полезных ископаемых, металлургия, атомная энергетика? Ничего этого в Киеве нет, есть коррупционные потоки снизу вверх и сильноразвитая сфера обслуживания. Сказки а-ля "Донбас кормит Украину" в равной степени относится и к Киеву. Киев печатает деньги, но ничего не производит.



Абсолютно справедливо. Киев - город, собирающий и перераспределяющий деньги регионов. Миссия то почетная (и обоснованная - почти все столицы государств такие), но весьма неустойчивая и даже "спекулятивная".



Рынок труда и частных услуг в таких местах в хорошие времена изрядно надувается, в плохие - изрядно сдувается.



Абсолютно справедливо. Киев - город, собирающий и перераспределяющий деньги регионов. Миссия то почетная (и обоснованная - почти все столицы государств такие), но весьма неустойчивая и даже "спекулятивная".

Рынок труда и частных услуг в таких местах в хорошие времена изрядно надувается, в плохие - изрядно сдувается.

Анализируя детальней публикацию средних зарплат Госстатом, нашел этому подтверждение - регионы пострадали значительно меньше, особенно, промышленные (даже несмотря на обвал самого промышленного производства). А вот Киев - минус 15% номинальная зарплата



очень наглядненько

