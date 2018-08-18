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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:48
airmax78 написав:
Покупка недвижки в Одессе под аренду - деньги на ветер.
лучше купить в одессе хрущ за 15куе и сдать его за 4000 чем в киеве за 35куе и сдать за 6000. Мой калькулятор по крайней мере так думает. Хрущи по 15 в Одессе есть, я смотрел.
Востаннє редагувалось vitaliian
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:49
На Лепсе и Отрадном всегда так весело или сегодня какой-то особый день?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:57
airmax78
виїзд перекрито перед мостом на Гузара ... усі через Відрадний зараз
було так три тижні тому - дві години з центру на кільцеву
Тут детально viewtopic.php?p=4956826#p4956826
Востаннє редагувалось stas_rst
в Чет 28 тра, 2020 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 18:58
vitaliian написав: airmax78 написав:
Покупка недвижки в Одессе под аренду - деньги на ветер.
лучше купить в одессе хрущ за 15куе и сдать его за 4000 чем в киеве за 35куе и сдать за 6000. Мой калькулятор по крайней мере так думает. Хрущи по 15 в Одессе есть, я смотрел.
За 6000 сейчас разве что треху можно сдать 6 понаехам, по 2 в каждой комнате...
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:10
investorkiev написав:
За 6000 сейчас разве что треху можно сдать 6 понаехам, по 2 в каждой комнате...
выбираете на олх рубрику аренда Киев, указываете от 5к, делаете сортировку по возрастанию цены и смотрите. Трёха 6 понаехам это возможная перспектива, а не свершившийся факт.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17
zРадио написав: vitaliian написав:
Какие производства находятся в Киеве? Нефть, газ, машиностроение, с/х и переработка, морские порты, добыча полезных ископаемых, металлургия, атомная энергетика? Ничего этого в Киеве нет, есть коррупционные потоки снизу вверх и сильноразвитая сфера обслуживания. Сказки а-ля "Донбас кормит Украину" в равной степени относится и к Киеву. Киев печатает деньги, но ничего не производит.
Абсолютно справедливо. Киев - город, собирающий и перераспределяющий деньги регионов. Миссия то почетная (и обоснованная - почти все столицы государств такие), но весьма неустойчивая и даже "спекулятивная".
Рынок труда и частных услуг в таких местах в хорошие времена изрядно надувается, в плохие - изрядно сдувается.
Анализируя детальней публикацию средних зарплат Госстатом, нашел этому подтверждение - регионы пострадали значительно меньше, особенно, промышленные (даже несмотря на обвал самого промышленного производства). А вот Киев - минус 15% номинальная зарплата
очень наглядненько
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:27
vitaliian написав: airmax78 написав:
Покупка недвижки в Одессе под аренду - деньги на ветер.
лучше купить в одессе хрущ за 15куе и сдать его за 4000 чем в киеве за 35куе и сдать за 6000. Мой калькулятор по крайней мере так думает. Хрущи по 15 в Одессе есть, я смотрел.
Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе. Повторюсь: 4500 просторная однуха, не хрущ, с окнами на парк, 7й этаж, неплохой ремонт. Куплена в свое время (в 2010м) за 54куе.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:32
airmax78 написав:
Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе.
вы признаете что спрос на аренду в Киеве настолько просел что успешному лендлорду теперь необходимо приобрести новострой от 1,5 ляма + стоимость ремонта и техники, чтобы сдавать его по 10к? Так как другие варианты невозможно сдать в принципе.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 28 тра, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:40
vitaliian написав: airmax78 написав:
Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе.
вы признаете что спрос на аренду в Киеве настолько просел что разный шлак в 3 км от метро никому даром не нужен?
Практически в каждом доме в Киеве есть много заброшенных квартир, в которых никто не живет.
В многих новостройках пустыми стоят целые этажи.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:42
investorkiev написав:
Практически в каждом доме в Киеве есть много заброшенных квартир, в которых никто не живет.
В многих новостройках пустыми стоят целые этажи.
которые будут сдавать за коммуналку, а понаех еще носиком покрутит, на Оболоне ему снять или в Голосеево.
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