Додано: Чет 28 тра, 2020 20:39



https://forum.finance.ua/posting.php?mode=quote&f=4&p=4976297

zРадио написав: Средняя номинальная зарплата в апреле составила 10430 грн, что на 8,9% ниже марта (11446 грн). Реальная зарплата при этом уменьшилась на 9,6%.



Самое значительное сокращение зарплаты наблюдалось в Киеве (-15,1%).



http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/65.doc Средняя номинальная зарплата в апреле составила 10430 грн, чтомарта (11446 грн). Реальная зарплата при этомСамое значительное сокращение зарплаты наблюдалось в Киеве (-15,1%). зепешка упала, на 15%, де рокета?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/