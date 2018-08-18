Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.
Ну такое. Я своих менеджеров, аналитиков и большую часть людей в своем отделе никогда вживую не видел и как-то всё работает.
airmax78 написав:Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе.
вы признаете что спрос на аренду в Киеве настолько просел что успешному лендлорду теперь необходимо приобрести новострой от 1,5 ляма + стоимость ремонта и техники, чтобы сдавать его по 10к? Так как другие варианты невозможно сдать в принципе.
Я признаю, что в регионах в принципе сложно представить себе что может сдаваться за 10К в месяц.
airmax78 написав:Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе.
вы признаете что спрос на аренду в Киеве настолько просел что успешному лендлорду теперь необходимо приобрести новострой от 1,5 ляма + стоимость ремонта и техники, чтобы сдавать его по 10к? Так как другие варианты невозможно сдать в принципе.
Я признаю, что в регионах в принципе сложно представить себе что может сдаваться за 10К в месяц.
Если купить за 1.5 млн грн и сдавать за 10 тыс грн/мес, то это 8% годовых - в два раза больше чем в Польще.
Считаю, что цена аренды в 10 тыс грн должна быть у квартир минимум за 3 млн грн, а учитывая обвал цен на квартиры, то 3 млн грн (110куе) - это приличная двушка в Тетрисе.
Вот мы и вышли на адекватные цены: 10тыс грн/мес - это двушка в Тетрисе, правда не понятно: с паркоместом, или паркоместо отдельно?
investorkiev написав:весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.
Ну такое. Я своих менеджеров, аналитиков и большую часть людей в своем отделе никогда вживую не видел и как-то всё работает.
Твиттер уже переводит всех на удаленку, другие компании тоже подтянутся. А наши лендлорды надеятся на айтишников. Смысл им будет снимать дорого в большом неуютном мегаполисе , если можно за эти деньги снимать где-то под Бердичевом целое поместье с крипаками?
investorkiev написав:весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.
Ну такое. Я своих менеджеров, аналитиков и большую часть людей в своем отделе никогда вживую не видел и как-то всё работает.
Твиттер уже переводит всех на удаленку, другие компании тоже подтянутся. А наши лендлорды надеятся на айтишников. Смысл им будет снимать дорого в большом неуютном мегаполисе , если можно за эти деньги снимать где-то под Бердичевом целое поместье с крипаками?
Вы были под Бердичевом? Там еще даже интернет не всюду провели.