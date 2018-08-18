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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4076407740784079>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 64
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.

Ну такое. Я своих менеджеров, аналитиков и большую часть людей в своем отделе никогда вживую не видел и как-то всё работает.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:27

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе.
вы признаете что спрос на аренду в Киеве настолько просел что успешному лендлорду теперь необходимо приобрести новострой от 1,5 ляма + стоимость ремонта и техники, чтобы сдавать его по 10к? Так как другие варианты невозможно сдать в принципе.

Я признаю, что в регионах в принципе сложно представить себе что может сдаваться за 10К в месяц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:35

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Так вы и в Киеве +/- по этой цене отличные варианты находите. Большой вопрос можно ли будет это сдать в принципе.
вы признаете что спрос на аренду в Киеве настолько просел что успешному лендлорду теперь необходимо приобрести новострой от 1,5 ляма + стоимость ремонта и техники, чтобы сдавать его по 10к? Так как другие варианты невозможно сдать в принципе.

Я признаю, что в регионах в принципе сложно представить себе что может сдаваться за 10К в месяц.


Если купить за 1.5 млн грн и сдавать за 10 тыс грн/мес, то это 8% годовых - в два раза больше чем в Польще.

Считаю, что цена аренды в 10 тыс грн должна быть у квартир минимум за 3 млн грн, а учитывая обвал цен на квартиры, то 3 млн грн (110куе) - это приличная двушка в Тетрисе.

Вот мы и вышли на адекватные цены: 10тыс грн/мес - это двушка в Тетрисе, правда не понятно: с паркоместом, или паркоместо отдельно?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:36

  investorkiev написав:
  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Практически в каждом доме в Киеве есть много заброшенных квартир, в которых никто не живет.

В многих новостройках пустыми стоят целые этажи.

которые будут сдавать за коммуналку, а понаех еще носиком покрутит, на Оболоне ему снять или в Голосеево.


Так вобщем то уже это и происходит.

Я половину квартир уже сдаю за комуналь, это лучше чем в минус, а на оставшиеся не могу найти даже за комуналь - арендаторов тупо не хватает, их намного меньше чем свободных квартир...

Это только первая волна схлынула. Скоро за коммуналь - это будет грейт сакцесс. Стандарт: 1/2 коммунали. Все лучше чем нести убытки на всю коммуналь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:38

  Santehnik написав:
  investorkiev написав:весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.

Ну такое. Я своих менеджеров, аналитиков и большую часть людей в своем отделе никогда вживую не видел и как-то всё работает.

Твиттер уже переводит всех на удаленку, другие компании тоже подтянутся. А наши лендлорды надеятся на айтишников. Смысл им будет снимать дорого в большом неуютном мегаполисе , если можно за эти деньги снимать где-то под Бердичевом целое поместье с крипаками?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:39

де рокета?

зепешка упала, на 15%, де рокета?
https://forum.finance.ua/posting.php?mode=quote&f=4&p=4976297
  zРадио написав:Средняя номинальная зарплата в апреле составила 10430 грн, что на 8,9% ниже марта (11446 грн). Реальная зарплата при этом уменьшилась на 9,6%.

Самое значительное сокращение зарплаты наблюдалось в Киеве (-15,1%).

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/65.doc
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я признаю, что в регионах в принципе сложно представить себе что может сдаваться за 10К в месяц.
первые же объявления
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-2 ... 97cb807f8d
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zdatsy ... 97cb807f8d
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-1 ... 97cb807f8d
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-1 ... 38424dce4d
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-k ... 38424dce4d
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:56

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Я признаю, что в регионах в принципе сложно представить себе что может сдаваться за 10К в месяц.
первые же объявления
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-2 ... 97cb807f8d
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zdatsy ... 97cb807f8d
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-1 ... 97cb807f8d
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-1 ... 38424dce4d
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-k ... 38424dce4d

Я вам по Киеву обьъяв от 50К в месяц тоже могу много накидать. Но мы же понимаем что никто это не снимает. Также и тут. Висят объявления годами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:58

  BIGor написав:
  Santehnik написав:
  investorkiev написав:весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.

Ну такое. Я своих менеджеров, аналитиков и большую часть людей в своем отделе никогда вживую не видел и как-то всё работает.

Твиттер уже переводит всех на удаленку, другие компании тоже подтянутся. А наши лендлорды надеятся на айтишников. Смысл им будет снимать дорого в большом неуютном мегаполисе , если можно за эти деньги снимать где-то под Бердичевом целое поместье с крипаками?

Вы были под Бердичевом? Там еще даже интернет не всюду провели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:03

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:вот оно чё…
расскажи куда пристроил свои 7.5куе которые вытащил из БС?
надеюсь в ФР США? :mrgreen:

типа того.
свет клином на генезисе и мираксе не сошелся.
ты так давно спрашиваешь про эти 7,5, можно и ответить.

циферки тебе открыть, или такого хватит?

извини был неправ, ты НЕреально крут!
почти 5куе...
3 раза ку.... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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