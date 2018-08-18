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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4076407740784079

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 64
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
33%
21
знизяться на 10-25%
30%
19
знизяться на 25%-50%
19%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:04

  investorkiev написав:
  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Практически в каждом доме в Киеве есть много заброшенных квартир, в которых никто не живет.

В многих новостройках пустыми стоят целые этажи.

которые будут сдавать за коммуналку, а понаех еще носиком покрутит, на Оболоне ему снять или в Голосеево.


Так вобщем то уже это и происходит.

Я половину квартир уже сдаю за комуналь, это лучше чем в минус, а на оставшиеся не могу найти даже за комуналь - арендаторов тупо не хватает, их намного меньше чем свободных квартир...


Обратите внимание.

Это жена за пульт села? Или пару рюмок с горя выпил?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:05

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Так для КРЖН эта новость позитивна. Так как Украина не производит авто, уменьшение импорта автомобилей приводит к улучшению торгового баланса, что приводит к укреплению гривны на МБ. Что само собой вызывает рост цен на КРЖН.
сначала было падение доходов а потом падение импорта, на падении доходов роста цен на КРЖН не будет.

Падение спроса на авто вызвано не столько падением доходов - авто покупают не на месячную зарплату, а нежеланием в условиях неопределенности совершать крупные покупки.

мантра була, що при карантині, коли не працює ГТ, поймуть що надо лічне авто...
тепер мантра, що при карантині, коли працюєш віддалено, люди поймуть що надо не кавалірка одному а 4к:
-кухня
-робочий кабінет
-спальня
-зала
-гостьова

якщо є жінка ще їй кімната
а, якщо діти, то кожному по кімнаті.

Ітого для Долярчикової сім"ї тре 7к квартира.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:06

  xio13 написав:
  investorkiev написав:Так вобщем то уже это и происходит.

Я половину квартир уже сдаю за комуналь, это лучше чем в минус, а на оставшиеся не могу найти даже за комуналь - арендаторов тупо не хватает, их намного меньше чем свободных квартир...


Обратите внимание.

Это жена за пульт села? Или пару рюмок с горя выпил?

Колбаска, она самая! Дождались.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.
Унуноктий
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