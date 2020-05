Додано: Чет 28 тра, 2020 21:05

Vlad442 написав: vitaliian написав: BIGor написав: Так для КРЖН эта новость позитивна. Так как Украина не производит авто, уменьшение импорта автомобилей приводит к улучшению торгового баланса, что приводит к укреплению гривны на МБ. Что само собой вызывает рост цен на КРЖН. Так для КРЖН эта новость позитивна. Так как Украина не производит авто, уменьшение импорта автомобилей приводит к улучшению торгового баланса, что приводит к укреплению гривны на МБ. Что само собой вызывает рост цен на КРЖН. сначала было падение доходов а потом падение импорта, на падении доходов роста цен на КРЖН не будет. сначала было падение доходов а потом падение импорта, на падении доходов роста цен на КРЖН не будет.

Падение спроса на авто вызвано не столько падением доходов - авто покупают не на месячную зарплату, а нежеланием в условиях неопределенности совершать крупные покупки. Падение спроса на авто вызвано не столько падением доходов - авто покупают не на месячную зарплату, а нежеланием в условиях неопределенности совершать крупные покупки.

мантра була, що при карантині, коли не працює ГТ, поймуть що надо лічне авто...

тепер мантра, що при карантині, коли працюєш віддалено, люди поймуть що надо не кавалірка одному а 4к:

-кухня

-робочий кабінет

-спальня

-зала

-гостьова



якщо є жінка ще їй кімната

а, якщо діти, то кожному по кімнаті.



Ітого для Долярчикової сім"ї тре 7к квартира. мантра була, що при карантині, коли не працює ГТ, поймуть що надо лічне авто...тепер мантра, що при карантині, коли працюєш віддалено, люди поймуть що надо не кавалірка одному а 4к:-кухня-робочий кабінет-спальня-зала-гостьоваякщо є жінка ще їй кімнатаа, якщо діти, то кожному по кімнаті.Ітого для Долярчикової сім"ї тре 7к квартира.

