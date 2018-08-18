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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4078407940804081>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 66
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
35%
23
знизяться на 10-25%
29%
19
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:47

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:остальным уже доплачиваю только чтобы не съехали, реально боюсь сквоттеров...

а что такое бывает?

кризис ёпть, ковид, з/п и ввп падает, импорт авто падает
а что еще делать чтобы не съехали на малую родину???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:47

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  xio13 написав:Обратите внимание.

Это жена за пульт села? Или пару рюмок с горя выпил?

Колбаска, она самая! Дождались.


А шо такое? Я что-то неправильно сказала?

Наоборот. Этой ветке очень нехватает искренности. Тут обитают одни манипуляторы и НЛП-программисты. Но Вы - как глоток свежего воздуха.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:53

  maza5 написав:
  Унуноктий написав:Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.

Может взять еще в Оранже? Сдача через месяц, 24 тыс.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... I5EPg.html

через месяц не сдадут, может в сентябре и сдадут
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:59

zРадио 300уе за м2 дорого) Я смотрел вот этот,

https://www.olx.ua/obyavlenie/vorzel-ap ... d;promoted

315м² 31 000 $ 100уе/m2 20 км от киева - недалеко и там тоже лес, озеро есть.

две кухни по 40 метров, две ванные с окном и две душевые + сан/узел на мансарде, проводка проведена, высокие потолки (h=3 и 5 м)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:04

  vitaliian написав:zРадио 300уе за м2 дорого) Я смотрел вот этот,

https://www.olx.ua/obyavlenie/vorzel-ap ... d;promoted

315м² 31 000 $ 20 км от киева - недалеко и там тоже лес, озеро есть.

две кухни по 40 метров, две ванные с окном и две душевые + сан/узел на мансарде, проводка проведена, высокие потолки (h=3 и 5 м)


Ничеси )) 100 баксов за метр + илитные соседи :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:07

  vitaliian написав:zРадио 300уе за м2 дорого) Я смотрел вот этот,

https://www.olx.ua/obyavlenie/vorzel-ap ... d;promoted

315м² 31 000 $ 100уе/m2 20 км от киева - недалеко и там тоже лес, озеро есть.

две кухни по 40 метров, две ванные с окном и две душевые + сан/узел на мансарде, проводка проведена, высокие потолки (h=3 и 5 м)

это залоговое, посмотри обьявления автора там в Милой лучше вариант
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:09

zРадио облизываюсь но вот купишь а потом как на зло дома на фонтане будут по 100 уе/m2 а мне фонтан больше нравитсо
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:17

  vitaliian написав:zРадио облизываюсь но вот купишь а потом как на зло дома на фонтане будут по 100 уе/m2 а мне фонтан больше нравитсо

По 100 - дорого. Это если 500 квадратов дом - то 50куе. Та ну - до **а как за Фонтан. Цена за метр больше не работает. 20ку в зубы продавану за все с оформлением - и свободен.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:19

  Унуноктий написав:Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.

Свяжись с Колбаской.
Трибека ей по ночам все расклады выдает по киевскому новострою.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:26

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:zРадио облизываюсь но вот купишь а потом как на зло дома на фонтане будут по 100 уе/m2 а мне фонтан больше нравитсо

По 100 - дорого. Это если 500 квадратов дом - то 50куе. Та ну - до **а как за Фонтан. Цена за метр больше не работает. 20ку в зубы продавану за все с оформлением - и свободен.

Купишь 300м2 на фонтане а за 10к сдать не сможешь, обидно да? Я признаю, что в регионах в принципе сложно представить себе что может сдаваться за 10К в месяц.
vitaliian
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