Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 21:47
vitaliian написав: Прохожий написав:
остальным уже доплачиваю только чтобы не съехали, реально боюсь сквоттеров...
а что такое бывает?
кризис ёпть, ковид, з/п и ввп падает, импорт авто падает
а что еще делать чтобы не съехали на малую родину???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:47
investorkiev написав: airmax78 написав: xio13 написав:
Обратите внимание.
Это жена за пульт села? Или пару рюмок с горя выпил?
Колбаска, она самая! Дождались.
А шо такое? Я что-то неправильно сказала?
Наоборот. Этой ветке очень нехватает искренности. Тут обитают одни манипуляторы и НЛП-программисты. Но Вы - как глоток свежего воздуха.
airmax78
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:53
maza5 написав: Унуноктий написав:
Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.
Может взять еще в Оранже? Сдача через месяц, 24 тыс.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... I5EPg.html
через месяц не сдадут, может в сентябре и сдадут
Унуноктий
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Додано: Чет 28 тра, 2020 21:59
zРадио
300уе за м2 дорого) Я смотрел вот этот,
https://www.olx.ua/obyavlenie/vorzel-ap ... d;promoted
315м² 31 000 $ 100уе/m2 20 км от киева - недалеко и там тоже лес, озеро есть.
две кухни по 40 метров, две ванные с окном и две душевые + сан/узел на мансарде, проводка проведена, высокие потолки (h=3 и 5 м)
vitaliian
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:04
vitaliian написав: zРадио
300уе за м2 дорого) Я смотрел вот этот,
https://www.olx.ua/obyavlenie/vorzel-ap ... d;promoted
315м² 31 000 $ 20 км от киева - недалеко и там тоже лес, озеро есть.
две кухни по 40 метров, две ванные с окном и две душевые + сан/узел на мансарде, проводка проведена, высокие потолки (h=3 и 5 м)
Ничеси )) 100 баксов за метр + илитные соседи
zРадио
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:07
vitaliian написав: zРадио
300уе за м2 дорого) Я смотрел вот этот,
https://www.olx.ua/obyavlenie/vorzel-ap ... d;promoted
315м² 31 000 $ 100уе/m2 20 км от киева - недалеко и там тоже лес, озеро есть.
две кухни по 40 метров, две ванные с окном и две душевые + сан/узел на мансарде, проводка проведена, высокие потолки (h=3 и 5 м)
это залоговое, посмотри обьявления автора там в Милой лучше вариант
Унуноктий
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:09
zРадио облизываюсь но вот купишь а потом как на зло дома на фонтане будут по 100 уе/m2 а мне фонтан больше нравитсо
vitaliian
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:17
vitaliian написав: zРадио
облизываюсь но вот купишь а потом как на зло дома на фонтане будут по 100 уе/m2 а мне фонтан больше нравитсо
По 100 - дорого. Это если 500 квадратов дом - то 50куе. Та ну - до **а как за Фонтан. Цена за метр больше не работает. 20ку в зубы продавану за все с оформлением - и свободен.
airmax78
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:19
Унуноктий написав:
Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.
Свяжись с Колбаской.
Трибека ей по ночам все расклады выдает по киевскому новострою.
antey1969
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:26
airmax78 написав: vitaliian написав: zРадио
облизываюсь но вот купишь а потом как на зло дома на фонтане будут по 100 уе/m2 а мне фонтан больше нравитсо
По 100 - дорого. Это если 500 квадратов дом - то 50куе. Та ну - до **а как за Фонтан. Цена за метр больше не работает. 20ку в зубы продавану за все с оформлением - и свободен.
Купишь 300м2 на фонтане а за 10к сдать не сможешь, обидно да? Я признаю, что в регионах в принципе сложно представить себе что может сдаваться за 10К в месяц.
vitaliian
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