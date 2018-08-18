Додано: Чет 28 тра, 2020 23:18

Faceless написав: Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях. Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях.

Да, это проблема. Проблема родом из совка. Хотя если посмотреть реально, то никто на самом деле с нагайкой над сотрудниками не стоит. А что в этот момент делают сотрудники? Часть рабочего времени - да, это работочасы, остальное время - по сути *опочасы (перекуры по полчаса, кофепития, трындеж с коллегами, просиживание в интернете и т.д.).Проконтролировать, что делает каждый подчиненный с 9.00 до 18.00 все равно нереально, даже если перекуры будут строго регламентированы и доступ в Интернет строго ограничен.Поэтому меня удивляет, что многих руководителей прям коробит, мол, как это кто-то "дома будет сидеть" (с) "без визуального контроля" (с). Да он дома гораздо эффективнее за те же деньги может быть, просто вместо протирания штанов в офисе сделает свою работу за пару часов, а не за целый день, еще и дома чего полезного успеет. Функции организации, планирования и контроля на самом деле вполне реально выполнять удаленно. Просто некоторым руководителям, я с Вами согласна, Фейслесс, нужен визуальный контроль сам по себе.З.Ы. Перечитала свое сообщение. Да я, по ходу, зануда