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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:29
Natt написав: investorkiev написав: Natt написав:
Как показал карантин, при необходимости практически весь офис может перейти на удаленку в очень сжатые сроки
весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.
Ну понятно, что сейчас это вынужденная мера. Но руководители многих компаний вполне могут осознать, что частично персонал действительно может работать на удаленке без потери эффективности. И тогда можно арендовать офисы меньшей площади. Ведь все равно многим приходится сокращать расходы, так почему бы и не таким образом в том числе?
Кроме того, лично у нас некоторые функции были рассредоточены по разным городам, то есть это отчасти тоже удаленная работа. Некоторые люди проработали много лет, но в глаза из других офисов их ни разу никто не видел. Никто не умер.
Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:33
antey1969 написав: Унуноктий написав:
Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.
Свяжись с Колбаской.
Трибека ей по ночам все расклады выдает по киевскому новострою.
Я думаю Трибека с Колбаской после того случая не разговаривают больше.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:34
BIGor написав: Santehnik написав: investorkiev написав:
весь вопрос в том, сколько этот офис сможет работать на удаленке. Пару месяцев (пока все процессы продолжаются на полуавтомате) - сможет. Пару лет, когда новые сотрудники уже не будут знать как вживую выглядят старые, когда нужно строить новые процессы под новые бизнес-задачи - очень сомневаюсь.
Ну такое. Я своих менеджеров, аналитиков и большую часть людей в своем отделе никогда вживую не видел и как-то всё работает.
Твиттер уже переводит всех на удаленку, другие компании тоже подтянутся. А наши лендлорды надеятся на айтишников. Смысл им будет снимать дорого в большом неуютном мегаполисе , если можно за эти деньги снимать где-то под Бердичевом целое поместье с крипаками?
Под Бердичевом с цивилизацией сложнее, смузи не тот
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:38
flyman написав: Vlad442 написав:
мантра була, що при карантині, коли не працює ГТ, поймуть що надо лічне авто...
Може й не мантра, у знайомого, з колег за карантин троє купили авто, це з колективу людей в 40 (яка частина там була на авто, яка без, не знаю)
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:45
Faceless написав: flyman написав: Vlad442 написав:
мантра була, що при карантині, коли не працює ГТ, поймуть що надо лічне авто...
Може й не мантра, у знайомого, з колег за карантин троє купили авто, це з колективу людей в 40 (яка частина там була на авто, яка без, не знаю)
стесняюсь спросить, а по теме ветки есть актуальная информация?
или мы на автофоруме?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:47
Прохожий написав: Faceless написав:
flyman написав:[quote="4976235:Vlad442"]
мантра була, що при карантині, коли не працює ГТ, поймуть що надо лічне авто...
Може й не мантра, у знайомого, з колег за карантин троє купили авто, це з колективу людей в 40 (яка частина там була на авто, яка без, не знаю)
стесняюсь спросить, а по теме ветки есть актуальная информация?
или мы на автофоруме?[/quote]Покупательная способность в карантин - вполне пр теме ветки
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:51
Faceless написав: flyman написав: Vlad442 написав:
мантра була, що при карантині, коли не працює ГТ, поймуть що надо лічне авто...
Може й не мантра, у знайомого, з колег за карантин троє купили авто, це з колективу людей в 40 (яка частина там була на авто, яка без, не знаю)
без машины в карантин было туго
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Унуноктий
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:18
Faceless написав:
Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях.
Да, это проблема. Проблема родом из совка. Хотя если посмотреть реально, то никто на самом деле с нагайкой над сотрудниками не стоит. А что в этот момент делают сотрудники? Часть рабочего времени - да, это работочасы, остальное время - по сути *опочасы (перекуры по полчаса, кофепития, трындеж с коллегами, просиживание в интернете и т.д.).Проконтролировать, что делает каждый подчиненный с 9.00 до 18.00 все равно нереально, даже если перекуры будут строго регламентированы и доступ в Интернет строго ограничен.
Поэтому меня удивляет, что многих руководителей прям коробит, мол, как это кто-то "дома будет сидеть" (с) "без визуального контроля" (с). Да он дома гораздо эффективнее за те же деньги может быть, просто вместо протирания штанов в офисе сделает свою работу за пару часов, а не за целый день, еще и дома чего полезного успеет. Функции организации, планирования и контроля на самом деле вполне реально выполнять удаленно. Просто некоторым руководителям, я с Вами согласна, Фейслесс, нужен визуальный контроль сам по себе.
З.Ы. Перечитала свое сообщение. Да я, по ходу, зануда
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:32
Natt, скажите, какая у Вас цель в жизни?
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