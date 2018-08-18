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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4079408040814082

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 66
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
35%
23
знизяться на 10-25%
29%
19
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:48

  investorkiev написав:да, все проблемы от совка. Совок не научил в 70-80х работать по скайпу, зуму и звонить на мобилки. что, не было в совке скайпа и айфона? Ну так совок же )))
Мир меняется. Но не все могут адаптироваться. Вы не согласны?
Востаннє редагувалось Natt в Чет 28 тра, 2020 23:56, всього редагувалось 2 разів.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Родственник рвется в офис. Говорит, что так долго ещё рабочие дни не длились, как на удалёнке. С 9 до 21, 22.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошие у Вас цели, Natt, хотя и слабоосязаемые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:01

  lel написав:Родственник рвется в офис. Говорит, что так долго ещё рабочие дни не длились, как на удалёнке. С 9 до 21, 22.

Из дома можно работать круглосуточно. Вот я сейчас в одном окне трындю в этом форуме, в другом - продолжаю работать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:05

  airmax78 написав:Хорошие у Вас цели, Natt, хотя и слабоосязаемые.

Успели прочитать. Пока именно это для меня актуально. Дальше будет видно - цели же меняются.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:06

  Natt написав:
  investorkiev написав:да, все проблемы от совка. Совок не научил в 70-80х работать по скайпу, зуму и звонить на мобилки. что, не было в совке скайпа и айфона? Ну так совок же )))
Мир меняется. Но не все могут адаптироваться. Вы не согласны?

и да и нет.
мир меняется, люди не меняются.
investorkiev
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