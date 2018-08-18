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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:48
investorkiev написав:
да, все проблемы от совка. Совок не научил в 70-80х работать по скайпу, зуму и звонить на мобилки. что, не было в совке скайпа и айфона? Ну так совок же )))
Мир меняется. Но не все могут адаптироваться. Вы не согласны?
Востаннє редагувалось Natt
в Чет 28 тра, 2020 23:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:49
Родственник рвется в офис. Говорит, что так долго ещё рабочие дни не длились, как на удалёнке. С 9 до 21, 22.
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lel
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:01
Хорошие у Вас цели, Natt, хотя и слабоосязаемые.
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airmax78
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:01
lel написав:
Родственник рвется в офис. Говорит, что так долго ещё рабочие дни не длились, как на удалёнке. С 9 до 21, 22.
Из дома можно работать круглосуточно. Вот я сейчас в одном окне трындю в этом форуме, в другом - продолжаю работать.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:05
airmax78 написав:
Хорошие у Вас цели, Natt, хотя и слабоосязаемые.
Успели прочитать. Пока именно это для меня актуально. Дальше будет видно - цели же меняются.
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Natt
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:06
Natt написав: investorkiev написав:
да, все проблемы от совка. Совок не научил в 70-80х работать по скайпу, зуму и звонить на мобилки. что, не было в совке скайпа и айфона? Ну так совок же )))
Мир меняется. Но не все могут адаптироваться. Вы не согласны?
и да и нет.
мир меняется, люди не меняются.
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investorkiev
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:27
Natt написав: airmax78 написав:
Хорошие у Вас цели, Natt, хотя и слабоосязаемые.
Успели прочитать. Пока именно это для меня актуально. Дальше будет видно - цели же меняются.
У меня все куда примитивнее.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:32
Смотрю, что об Оранже и Свитлопарке пишут тут как то с ехидцей что ли? Это не годится под аренду?
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Damien
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:40
Damien написав:
Смотрю, что об Оранже и Свитлопарке пишут тут как то с ехидцей что ли? Это не годится под аренду?
Все завидуют Унуноктию. Он единственный в карантины продолжает рубить баблецо и квартиры покупать. А т.к. он пиарит Оранж (вернее раньше пиарил), то Оранжу и достается. Еще есть Медовый, Медовый 2, Медовый 3, Медовый Возвращается.
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airmax78
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:49
airmax78 написав:
Еще есть Медовый, Медовый 2, Медовый 3, Медовый Возвращается.
С учетом реалий КРЖН нужен ребрендинг "ЖК Медовый" в "ЖК Дегтевый"
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