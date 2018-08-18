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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4080408140824083

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 66
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
35%
23
знизяться на 10-25%
29%
19
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так а вообще реально сдать за сколько нибудь значимую сумму Оранж, Медовый? Мне, как неспециалисту, кажется что нельзя. Оранж - можно жить если с автомобилем(но с автомобилем можно с таким успехом жить и в пригороде, там даже инфраструктуры поболее будет). Медовый(причем дороже значительно!) - с автомобилем жить нельзя, поскольку его абсолютно некуда там деть и без автомобиля нельзя, поскольку транспорт далеко. С дельтапланом можно, но не все умеют, да и неудобно.
Или все-таки я что-то не знаю? Вон в оранже нет однушек, для чего-то их же купили?
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:44

Damien Абсолютно нереально. Там застройщики и 14-15 несчастных инвесторов теперь будут зажигать по одной лампочке в квартире, чтобы симулировать заселенность.
airmax78
 
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  #<1 ... 4080408140824083
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