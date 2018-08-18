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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:39
Так а вообще реально сдать за сколько нибудь значимую сумму Оранж, Медовый? Мне, как неспециалисту, кажется что нельзя. Оранж - можно жить если с автомобилем(но с автомобилем можно с таким успехом жить и в пригороде, там даже инфраструктуры поболее будет). Медовый(причем дороже значительно!) - с автомобилем жить нельзя, поскольку его абсолютно некуда там деть и без автомобиля нельзя, поскольку транспорт далеко. С дельтапланом можно, но не все умеют, да и неудобно.
Или все-таки я что-то не знаю? Вон в оранже нет однушек, для чего-то их же купили?
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Damien
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:44
Damien Абсолютно нереально. Там застройщики и 14-15 несчастных инвесторов теперь будут зажигать по одной лампочке в квартире, чтобы симулировать заселенность.
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airmax78
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