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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:44
Damien Абсолютно нереально. Там застройщики и 14-15 несчастных инвесторов теперь будут зажигать по одной лампочке в квартире, чтобы симулировать заселенность.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В принципе, психически здоровый человек не может продуктивно работать в течение 8 часов, по крайней мере более/менее постоянно, контроль чтобы "не отвлекался" только ухудшит итоговый результат.
Но это не проблема именно совка, это проблема конкретного стиля руководства, личных комплексов конкретного начальника, и такой в равной степени может быть хоть у нас, хоть в Европе, хоть в США
У большинства просто получается не работа из дому, а "жить на работе". Исчезает понятие обеда и конца рабочего дня, а в карантин того хуже - подсознательно считается, будто других дел и нет
Далеко не всем удаётся организовать свое время работая дома.
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