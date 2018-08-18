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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4080408140824083

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 66
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
35%
23
знизяться на 10-25%
29%
19
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:44

Damien Абсолютно нереально. Там застройщики и 14-15 несчастных инвесторов теперь будут зажигать по одной лампочке в квартире, чтобы симулировать заселенность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:
  Faceless написав:Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях. :)

Да, это проблема. Проблема родом из совка. Хотя если посмотреть реально, то никто на самом деле с нагайкой над сотрудниками не стоит. А что в этот момент делают сотрудники? Часть рабочего времени - да, это работочасы, остальное время - по сути *опочасы (перекуры по полчаса, кофепития, трындеж с коллегами, просиживание в интернете и т.д.).Проконтролировать, что делает каждый подчиненный с 9.00 до 18.00 все равно нереально, даже если перекуры будут строго регламентированы и доступ в Интернет строго ограничен.


В принципе, психически здоровый человек не может продуктивно работать в течение 8 часов, по крайней мере более/менее постоянно, контроль чтобы "не отвлекался" только ухудшит итоговый результат.
Но это не проблема именно совка, это проблема конкретного стиля руководства, личных комплексов конкретного начальника, и такой в равной степени может быть хоть у нас, хоть в Европе, хоть в США


lel написав:Родственник рвется в офис. Говорит, что так долго ещё рабочие дни не длились, как на удалёнке. С 9 до 21, 22.


У большинства просто получается не работа из дому, а "жить на работе". Исчезает понятие обеда и конца рабочего дня, а в карантин того хуже - подсознательно считается, будто других дел и нет :)
Далеко не всем удаётся организовать свое время работая дома.
Faceless
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  #<1 ... 4080408140824083
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