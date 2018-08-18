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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:44
Damien Абсолютно нереально. Там застройщики и 14-15 несчастных инвесторов теперь будут зажигать по одной лампочке в квартире, чтобы симулировать заселенность.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:58
Natt написав: Faceless написав:
Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях.
Да, это проблема. Проблема родом из совка. Хотя если посмотреть реально, то никто на самом деле с нагайкой над сотрудниками не стоит. А что в этот момент делают сотрудники? Часть рабочего времени - да, это работочасы, остальное время - по сути *опочасы (перекуры по полчаса, кофепития, трындеж с коллегами, просиживание в интернете и т.д.).Проконтролировать, что делает каждый подчиненный с 9.00 до 18.00 все равно нереально, даже если перекуры будут строго регламентированы и доступ в Интернет строго ограничен.
В принципе, психически здоровый человек не может продуктивно работать в течение 8 часов, по крайней мере более/менее постоянно, контроль чтобы "не отвлекался" только ухудшит итоговый результат.
Но это не проблема именно совка, это проблема конкретного стиля руководства, личных комплексов конкретного начальника, и такой в равной степени может быть хоть у нас, хоть в Европе, хоть в США
lel написав:Родственник рвется в офис. Говорит, что так долго ещё рабочие дни не длились, как на удалёнке. С 9 до 21, 22.
У большинства просто получается не работа из дому, а "жить на работе". Исчезает понятие обеда и конца рабочего дня, а в карантин того хуже - подсознательно считается, будто других дел и нет
Далеко не всем удаётся организовать свое время работая дома.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 04:08
Serg-ik написав: rjkz написав:
есть у предприятия левый нал, который можно запустить в оборот, но при этом потерять небольшой процент за услугу и потом еще иметь головняк в минимизацией налогов от этого действа.
Но есть другой механизм - намного веселее. Владелец или директор предприятия открывает депозит в банке, который является обеспечением по кредиту предприятия. %% по депо идут в карман директора или владельца или же впоследствии поступают в альтернативную кассу предприятия.
когда то это стоило 2% разницы между ставкой по кредиту и депозиту, на больших суммах
Можно и проще, если просто взнос в уставный фонд этим самым налом. Если, конечно, соучредители не против и это ООО.
2% - это совсем некисло. Зачем их терять?
В случае с кредитом имеет место быть наловый доход с депо и допваловые расходы с кредита. Этого не дает примитивная схема с взносом в УФ.
Как-бы там ни было - схема очень распространенная и уводящая в сторону от реальной картины с депозитами.
Что в свою очередь дает неоправданные надежды апологетам ростаКРЖН.
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