Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях.
Да, это проблема. Проблема родом из совка. Хотя если посмотреть реально, то никто на самом деле с нагайкой над сотрудниками не стоит. А что в этот момент делают сотрудники? Часть рабочего времени - да, это работочасы, остальное время - по сути *опочасы (перекуры по полчаса, кофепития, трындеж с коллегами, просиживание в интернете и т.д.).Проконтролировать, что делает каждый подчиненный с 9.00 до 18.00 все равно нереально, даже если перекуры будут строго регламентированы и доступ в Интернет строго ограничен.
В принципе, психически здоровый человек не может продуктивно работать в течение 8 часов, по крайней мере более/менее постоянно, контроль чтобы "не отвлекался" только ухудшит итоговый результат. Но это не проблема именно совка, это проблема конкретного стиля руководства, личных комплексов конкретного начальника, и такой в равной степени может быть хоть у нас, хоть в Европе, хоть в США
lel написав:Родственник рвется в офис. Говорит, что так долго ещё рабочие дни не длились, как на удалёнке. С 9 до 21, 22.
У большинства просто получается не работа из дому, а "жить на работе". Исчезает понятие обеда и конца рабочего дня, а в карантин того хуже - подсознательно считается, будто других дел и нет Далеко не всем удаётся организовать свое время работая дома.
rjkz написав:есть у предприятия левый нал, который можно запустить в оборот, но при этом потерять небольшой процент за услугу и потом еще иметь головняк в минимизацией налогов от этого действа. Но есть другой механизм - намного веселее. Владелец или директор предприятия открывает депозит в банке, который является обеспечением по кредиту предприятия. %% по депо идут в карман директора или владельца или же впоследствии поступают в альтернативную кассу предприятия.
когда то это стоило 2% разницы между ставкой по кредиту и депозиту, на больших суммах Можно и проще, если просто взнос в уставный фонд этим самым налом. Если, конечно, соучредители не против и это ООО.
2% - это совсем некисло. Зачем их терять? В случае с кредитом имеет место быть наловый доход с депо и допваловые расходы с кредита. Этого не дает примитивная схема с взносом в УФ. Как-бы там ни было - схема очень распространенная и уводящая в сторону от реальной картины с депозитами. Что в свою очередь дает неоправданные надежды апологетам ростаКРЖН.
Damien написав:Смотрю, что об Оранже и Свитлопарке пишут тут как то с ехидцей что ли? Это не годится под аренду?
На этом форуме очень много заганял и рыл. Толкают всякое г***о. Многие это раскусили и стебуться. Хороший вариант не посоветут. Увы.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Ребята, сам начинаю верить в обвал. Смотрим голосовалку с короновируса. У 50% упал доход. И это самые активные и предприимчивые, кто посещаtт Finance.ua Спасайся кто может
Трибека, я поговорил с местными немецкими инженерами, готовы рокету переделать в горный комбайн. Будут бурить в поисках дна. Начинаем модернизацию ? Правда аватарочку придеться сменить.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Damien написав:Так а вообще реально сдать за сколько нибудь значимую сумму Оранж, Медовый? Мне, как неспециалисту, кажется что нельзя. Оранж - можно жить если с автомобилем(но с автомобилем можно с таким успехом жить и в пригороде, там даже инфраструктуры поболее будет). Медовый(причем дороже значительно!) - с автомобилем жить нельзя, поскольку его абсолютно некуда там деть и без автомобиля нельзя, поскольку транспорт далеко. С дельтапланом можно, но не все умеют, да и неудобно. Или все-таки я что-то не знаю? Вон в оранже нет однушек, для чего-то их же купили?
Что оранж что медовый шляпа неликвидная. Место чистое зажопье.
Это как в магазе покупать со скидкой прокисший кефир.