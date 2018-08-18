Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:58

Natt написав: Faceless написав: Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях. Целая категория руководителей жить не может без "визуального контроля", их за эти два месяца карантина аж типать уже начинает, и такие есть везде, в любой отрасли на любых предприятиях.

Да, это проблема. Проблема родом из совка. Хотя если посмотреть реально, то никто на самом деле с нагайкой над сотрудниками не стоит. А что в этот момент делают сотрудники? Часть рабочего времени - да, это работочасы, остальное время - по сути *опочасы (перекуры по полчаса, кофепития, трындеж с коллегами, просиживание в интернете и т.д.).Проконтролировать, что делает каждый подчиненный с 9.00 до 18.00 все равно нереально, даже если перекуры будут строго регламентированы и доступ в Интернет строго ограничен.

Да, это проблема. Проблема родом из совка. Хотя если посмотреть реально, то никто на самом деле с нагайкой над сотрудниками не стоит. А что в этот момент делают сотрудники? Часть рабочего времени - да, это работочасы, остальное время - по сути *опочасы (перекуры по полчаса, кофепития, трындеж с коллегами, просиживание в интернете и т.д.).Проконтролировать, что делает каждый подчиненный с 9.00 до 18.00 все равно нереально, даже если перекуры будут строго регламентированы и доступ в Интернет строго ограничен.

lel написав: Родственник рвется в офис. Говорит, что так долго ещё рабочие дни не длились, как на удалёнке. С 9 до 21, 22.

В принципе, психически здоровый человек не может продуктивно работать в течение 8 часов, по крайней мере более/менее постоянно, контроль чтобы "не отвлекался" только ухудшит итоговый результат.Но это не проблема именно совка, это проблема конкретного стиля руководства, личных комплексов конкретного начальника, и такой в равной степени может быть хоть у нас, хоть в Европе, хоть в СШАУ большинства просто получается не работа из дому, а "жить на работе". Исчезает понятие обеда и конца рабочего дня, а в карантин того хуже - подсознательно считается, будто других дел и нетДалеко не всем удаётся организовать свое время работая дома.