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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4080408140824083

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 66
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
11%
7
знизяться в межах 10%
35%
23
знизяться на 10-25%
29%
19
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 04:08

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:есть у предприятия левый нал, который можно запустить в оборот, но при этом потерять небольшой процент за услугу и потом еще иметь головняк в минимизацией налогов от этого действа.
Но есть другой механизм - намного веселее. Владелец или директор предприятия открывает депозит в банке, который является обеспечением по кредиту предприятия. %% по депо идут в карман директора или владельца или же впоследствии поступают в альтернативную кассу предприятия.
когда то это стоило 2% разницы между ставкой по кредиту и депозиту, на больших суммах
Можно и проще, если просто взнос в уставный фонд этим самым налом. Если, конечно, соучредители не против и это ООО.


2% - это совсем некисло. Зачем их терять?
В случае с кредитом имеет место быть наловый доход с депо и допваловые расходы с кредита. Этого не дает примитивная схема с взносом в УФ.
Как-бы там ни было - схема очень распространенная и уводящая в сторону от реальной картины с депозитами.
Что в свою очередь дает неоправданные надежды апологетам ростаКРЖН.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 04:12

  Faceless написав:
  rjkz написав:Не так много безрассудных людей с деньгами, хотя они тоже есть.

Вы сейчас всех клиентов private banking и добрую половину премиум сегмента к таким отнесли :mrgreen:


Поименно, пожалуйста, перечислите. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:07

  Damien написав:Смотрю, что об Оранже и Свитлопарке пишут тут как то с ехидцей что ли? Это не годится под аренду?


На этом форуме очень много заганял и рыл.
Толкают всякое г***о. Многие это раскусили и стебуться.
Хороший вариант не посоветут. Увы. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:19

Ребята, сам начинаю верить в обвал.
Смотрим голосовалку с короновируса. У 50% упал доход.
И это самые активные и предприимчивые, кто посещаtт Finance.ua
Спасайся кто может :shock:

Трибека, я поговорил с местными немецкими инженерами, готовы рокету переделать в горный комбайн. Будут бурить в поисках дна. Начинаем модернизацию ?
Правда аватарочку придеться сменить.
ЗображенняЗображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:28

  Damien написав:Так а вообще реально сдать за сколько нибудь значимую сумму Оранж, Медовый? Мне, как неспециалисту, кажется что нельзя. Оранж - можно жить если с автомобилем(но с автомобилем можно с таким успехом жить и в пригороде, там даже инфраструктуры поболее будет). Медовый(причем дороже значительно!) - с автомобилем жить нельзя, поскольку его абсолютно некуда там деть и без автомобиля нельзя, поскольку транспорт далеко. С дельтапланом можно, но не все умеют, да и неудобно.
Или все-таки я что-то не знаю? Вон в оранже нет однушек, для чего-то их же купили?


Что оранж что медовый шляпа неликвидная. Место чистое зажопье.

Это как в магазе покупать со скидкой прокисший кефир.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:29

  Хомякоид написав:
  Damien написав:Смотрю, что об Оранже и Свитлопарке пишут тут как то с ехидцей что ли? Это не годится под аренду?


На этом форуме очень много заганял и рыл.
Толкают всякое г***о. Многие это раскусили и стебуться.
Хороший вариант не посоветут. Увы. :shock:

Факт.
Раніше їх було ще більше.
Бідолашний Захар_ боровся боровся з ними, а потім пропав,згинув безвісти...
  investorkiev написав:
  Natt написав:
  investorkiev написав:да, все проблемы от совка. Совок не научил в 70-80х работать по скайпу, зуму и звонить на мобилки. что, не было в совке скайпа и айфона? Ну так совок же )))
Мир меняется. Но не все могут адаптироваться. Вы не согласны?

и да и нет.
мир меняется, люди не меняются.

Коли люди жили в печерах - вони були працелюбними , товариськими і правдивими.
На жаль, квартирне питання зіпсувало їх...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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