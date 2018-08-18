Damien написав:

Так а вообще реально сдать за сколько нибудь значимую сумму Оранж, Медовый? Мне, как неспециалисту, кажется что нельзя. Оранж - можно жить если с автомобилем(но с автомобилем можно с таким успехом жить и в пригороде, там даже инфраструктуры поболее будет). Медовый(причем дороже значительно!) - с автомобилем жить нельзя, поскольку его абсолютно некуда там деть и без автомобиля нельзя, поскольку транспорт далеко. С дельтапланом можно, но не все умеют, да и неудобно.Или все-таки я что-то не знаю? Вон в оранже нет однушек, для чего-то их же купили?