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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4082408340844085>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 67
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
34%
23
знизяться на 10-25%
30%
20
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:07

  investorkiev написав:Все ж будут работать из дома, ну а магазинчик с продуктами там на месте откроется. Маникюрша будет принимать на дому в соседнем подьезде.
Зачем при таком раскладе машина? куда ездить?

Натаха-Трайбека донині живе в глухому селі за 100 км від Києва? чи вже перебралась до себе на вул. Крушельницької?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

обычный день в Броварах
https://www.facebook.com/Krasnov.Stanis ... 528104668/
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:16

Погані новини для казкарів: укро-нарот масово їде геть звідси.

"У Луцьку біля польського консульства з’явилися черги. Сюди їдуть одразу з трьох областей — Волинської, Рівненської та Тернопільської. 

Люди кажуть, що після понад двох місяців карантину у них закінчуються заощадження, а за кордоном їх уже давно чекають роботодавці."
https://tsn.ua/ukrayina/pom-yakshennya- ... 56085.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:16

  PS4 написав:обычный день в Броварах
https://www.facebook.com/Krasnov.Stanis ... 528104668/

Aргентина 2001 vs Украина 2020

19 декабря по всей стране проходят массовые беспорядки из-за тяжёлого экономического положения, сопровождавшиеся массовыми погромами.

В начале 2002 года в Аргентине резко упал уровень ВВП, значительно снизилась покупательная способность населения, значительно увеличился уровень бедности. По данным Всемирного банка, количество населения за чертой бедности в Аргентине выросло с 28,9 % в 2000 году до 35,4 % в 2001 году и достигло пика в 2002 году (54,3 %),


Согласно подсчетам, общий уровень бедности на Украине увеличится с 27 процентов до 44, среди детей этот показатель поднимается с 33 до 51, то есть в плачевных условиях окажется более половины украинских детей. В ЮНИСЕФ предупреждают, что особо пострадают многодетные семьи, а также дети до трех лет, проживающие с одним из родителей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:32

  Хомякоид написав:
  Damien написав:Смотрю, что об Оранже и Свитлопарке пишут тут как то с ехидцей что ли? Это не годится под аренду?


На этом форуме очень много заганял и рыл.
Толкают всякое г***о. Многие это раскусили и стебуться.
Хороший вариант не посоветут. Увы. :shock:

А как же Чабаны?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я всегда прислушиваюсь к советам Уну, по новостройкам, по курсам валют, по досугу без жены))))
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:39

  vitaliian написав:
  investorkiev написав:Зачем при таком раскладе машина? куда ездить? Будут снимать нелюдимые мизантропы, аж бегом - нужно же им где-то жить.
Предоставлю бесплатно жилье. В обмен на охрану. Так как хозяева уезжают на 3 месяца за границу. Этого жилого загородного дома. Дом находится в Броварах. Броварской район, Тарасовка. Все остальные подробности по телефону. Договоримся.
https://www.olx.ua/obyavlenie/besplatno ... 0be2d27eac

скоро будут бесплатно пустующие квартиры в Киеве сдавать, зачем их покупать?
а там и дома на б. фонтане

и лайф вот бесплатного интернета насыпал, кто следующий?
бесплатные поезда для понаехов на киев возможно оживили бы кржн

Зображення

Я думаю что все скоро будет бесплатно. А то, что будет за деньги - можно будет легко купить с безусловного дохода, который будут получать все. И жены будут общие. Постэпидемиологический коммунизм.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Коли люди жили в печерах - вони були працелюбними , товариськими і правдивими.

Верно. Честно говорили соседу "Я тебя съем", били дубиной по голове, а потом полдня трудолюбиво занимались разделыванием и и приготовлением ужина
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:46

  PS4 написав:я всегда прислушиваюсь к советам Уну, по новостройкам, по курсам валют, по досугу без жены))))

Я всегда следую рекомендациям Уну по андрологам.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Но как влил, так и достанет обратно, если ему нужно будет потратить на себя (дорогое лечение например. Или киевский бетон :D )

Кроме варианта невозврата ( умышленного) кредита и списание депозита в погашение. Но перед этим надо решить проблему выведения кредитных средств и последствия от списания кредиторки. Думаю, что среде застройщиков есть успешны схемы)))...печальные для "инвесторов"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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