Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Все ж будут работать из дома, ну а магазинчик с продуктами там на месте откроется. Маникюрша будет принимать на дому в соседнем подьезде. Зачем при таком раскладе машина? куда ездить?
Натаха-Трайбека донині живе в глухому селі за 100 км від Києва? чи вже перебралась до себе на вул. Крушельницької?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
19 декабря по всей стране проходят массовые беспорядки из-за тяжёлого экономического положения, сопровождавшиеся массовыми погромами.
В начале 2002 года в Аргентине резко упал уровень ВВП, значительно снизилась покупательная способность населения, значительно увеличился уровень бедности. По данным Всемирного банка, количество населения за чертой бедности в Аргентине выросло с 28,9 % в 2000 году до 35,4 % в 2001 году и достигло пика в 2002 году (54,3 %),
Согласно подсчетам, общий уровень бедности на Украине увеличится с 27 процентов до 44, среди детей этот показатель поднимается с 33 до 51, то есть в плачевных условиях окажется более половины украинских детей. В ЮНИСЕФ предупреждают, что особо пострадают многодетные семьи, а также дети до трех лет, проживающие с одним из родителей.
investorkiev написав:Зачем при таком раскладе машина? куда ездить? Будут снимать нелюдимые мизантропы, аж бегом - нужно же им где-то жить.
Предоставлю бесплатно жилье. В обмен на охрану. Так как хозяева уезжают на 3 месяца за границу. Этого жилого загородного дома. Дом находится в Броварах. Броварской район, Тарасовка. Все остальные подробности по телефону. Договоримся. https://www.olx.ua/obyavlenie/besplatno ... 0be2d27eac
скоро будут бесплатно пустующие квартиры в Киеве сдавать, зачем их покупать? а там и дома на б. фонтане
и лайф вот бесплатного интернета насыпал, кто следующий? бесплатные поезда для понаехов на киев возможно оживили бы кржн
Я думаю что все скоро будет бесплатно. А то, что будет за деньги - можно будет легко купить с безусловного дохода, который будут получать все. И жены будут общие. Постэпидемиологический коммунизм.
investorkiev написав:Но как влил, так и достанет обратно, если ему нужно будет потратить на себя (дорогое лечение например. Или киевский бетон )
Кроме варианта невозврата ( умышленного) кредита и списание депозита в погашение. Но перед этим надо решить проблему выведения кредитных средств и последствия от списания кредиторки. Думаю, что среде застройщиков есть успешны схемы)))...печальные для "инвесторов"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s