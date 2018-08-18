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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4082408340844085

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 67
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
34%
23
знизяться на 10-25%
30%
20
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:54

  maza5 написав:
  Унуноктий написав:Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.

Может взять еще в Оранже? Сдача через месяц, 24 тыс.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... I5EPg.html

Короче, нужно было на проспект науки, дай думаю заеду посмотрю. Это впервые в жизни я попал в такие ипеня в Киеве. В целом половина проспекта науки тоже ипеня, но по сравнению с локаций оранжа проспект науки это сити сентр
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, рокета откладывается?
ЖК Креатор
Ціна від 1.55 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн)
1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн)
2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн)
3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн)
4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн)
Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:59

  airmax78 написав:[
Из дома можно работать круглосуточно. Вот я сейчас в одном окне трындю в этом форуме, в другом - продолжаю работать.

Эир, вы здесь круглосуточно. Уже даже интересно как вы успеваете ещё и работать :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:00

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Покупать надо тогда, когда я начну топить за обнуление.


ваш индикатор не срабатывает, я с 2015 года ждал ваш прогноз НЛ па1500, так и не дождался. Сколько времени и возможностей упущено было :lol: .

Я с декабря 2015го по декабрь 2016го топил за обнуление. Потом переобулся. Самые классные варианты по самым приятным ценам были распроданы в период с февраля 2015 по, наверное, май 2016.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:02

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Из дома можно работать круглосуточно. Вот я сейчас в одном окне трындю в этом форуме, в другом - продолжаю работать.

Эир, вы здесь круглосуточно. Уже даже интересно как вы успеваете ещё и работать :mrgreen:

Я уволился ради форума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:10

  BIGor написав:Ну что, рокета откладывается?
ЖК Креатор
Ціна від 1.55 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн)
1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн)
2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн)
3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн)
4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн)
Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)

Однокомнатная от 1,55, а была от 1,44 :mrgreen: аналитик...а четырёшки то да, чуть подупали
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:10

  hume написав:
  maza5 написав:
  Унуноктий написав:Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.

Может взять еще в Оранже? Сдача через месяц, 24 тыс.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... I5EPg.html

Короче, нужно было на проспект науки, дай думаю заеду посмотрю. Это впервые в жизни я попал в такие ипеня в Киеве. В целом половина проспекта науки тоже ипеня, но по сравнению с локаций оранжа проспект науки это сити сентр


Ну - зате зелена зона ...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:21

Жека79 ,

Больше всего говорил как раз тот, кого вы троллите :lol: ,

Неа. Когда чувак (или кто там) говорит , что надо покупать ВСЕГДА, то какая ценность этой инфо?
Но аналогично и те, кто топит "не надо покупать никогда", тогда тоже были и такие. В чем-то фактор везения, но я купил на самом дне. Теперь успеть бы вернуться и продать.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:22

  hume написав:
  BIGor написав:Ну что, рокета откладывается?
ЖК Креатор
Ціна від 1.55 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн)
1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн)
2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн)
3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн)
4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн)
Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)

Однокомнатная от 1,55, а была от 1,44 :mrgreen: аналитик...а четырёшки то да, чуть подупали

Аналитик не понимать, что дешевые однушки закончились? :mrgreen: И аналитик чего-то не видит падения цен на 2,3,4, 2-уровневые. Ну как таким людям можно показывать информацию?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:27

Це гілка бариг в однокімнатному сегменті, їм навіть на 2 кімнати грошей не вдається зібрати. Котлован, переуступка, проїдання, котлован.
Що Ви їм ще пояснити хочете?
ib_investor
 
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