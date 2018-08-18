Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Короче, нужно было на проспект науки, дай думаю заеду посмотрю. Это впервые в жизни я попал в такие ипеня в Киеве. В целом половина проспекта науки тоже ипеня, но по сравнению с локаций оранжа проспект науки это сити сентр
Ціна від 1.55 млн грн Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн) 1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн) 2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн) 3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн) 4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн) Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)
BIGor написав:Ну что, рокета откладывается? ЖК Креатор
Ціна від 1.55 млн грн Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн) 1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн) 2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн) 3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн) 4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн) Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)
Однокомнатная от 1,55, а была от 1,44 аналитик...а четырёшки то да, чуть подупали
Короче, нужно было на проспект науки, дай думаю заеду посмотрю. Это впервые в жизни я попал в такие ипеня в Киеве. В целом половина проспекта науки тоже ипеня, но по сравнению с локаций оранжа проспект науки это сити сентр
Ну - зате зелена зона ... Нахвалюваний деким Світло Парк не набагато кращий - а багато в чому ще й гірший ...
Больше всего говорил как раз тот, кого вы троллите ,
Неа. Когда чувак (или кто там) говорит , что надо покупать ВСЕГДА, то какая ценность этой инфо? Но аналогично и те, кто топит "не надо покупать никогда", тогда тоже были и такие. В чем-то фактор везения, но я купил на самом дне. Теперь успеть бы вернуться и продать.
BIGor написав:Ну что, рокета откладывается? ЖК Креатор
Ціна від 1.55 млн грн Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн) 1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн) 2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн) 3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн) 4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн) Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)
Однокомнатная от 1,55, а была от 1,44 аналитик...а четырёшки то да, чуть подупали
Аналитик не понимать, что дешевые однушки закончились? И аналитик чего-то не видит падения цен на 2,3,4, 2-уровневые. Ну как таким людям можно показывать информацию?