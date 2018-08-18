RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4083408440854086

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 67
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
34%
23
знизяться на 10-25%
30%
20
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:31

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Покупать надо тогда, когда я начну топить за обнуление.


ваш индикатор не срабатывает, я с 2015 года ждал ваш прогноз НЛ па1500, так и не дождался. Сколько времени и возможностей упущено было :lol: .


Почем, кстати, были НЛ на дне рынка в 2015-2016 - кто следил?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5875
З нами з: 02.05.18
Подякував: 995 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:47

  zРадио написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Покупать надо тогда, когда я начну топить за обнуление.


ваш индикатор не срабатывает, я с 2015 года ждал ваш прогноз НЛ па1500, так и не дождался. Сколько времени и возможностей упущено было :lol: .


Почем, кстати, были НЛ на дне рынка в 2015-2016 - кто следил?


я следил. ниже 2500 вообще не было
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3469
З нами з: 25.12.14
Подякував: 384 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:58

  ib_investor написав:Це гілка бариг в однокімнатному сегменті, їм навіть на 2 кімнати грошей не вдається зібрати. Котлован, переуступка, проїдання, котлован.
Що Ви їм ще пояснити хочете?

хто із зібудовників зможе продавати кавалірки за 1Фонд 200кгрн, той захопить ринок і зробить всіх разом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19420
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:03

  Hotab написав:Жека79 ,

Больше всего говорил как раз тот, кого вы троллите :lol: ,

Неа. Когда чувак (или кто там) говорит , что надо покупать ВСЕГДА, то какая ценность этой инфо?
.


вы или редко читаете форум, или не понимаете стиль автора)))

Он никогда не говорил что покупать надо всегда, он четко об этом говорил в 2015-2016г. И знаете что самое главное??? То что он говорил- то он и делал. В отличии от кучи балаболов и туристов которые пишут одно, а делают противоположное.

И потом он четко в 2018-2019 ванговал банкротство аркады и пирамиду укрбуда и остановку строек--заметьте это он говорил до того как все это случилось. А сегодня, прямо сейчас и в эту минуту, инвесторы аркады штурмуют крещатик.

И про дефицит ЛИКВИДНОГО предложения он тоже говорил. И заметьте, ни первичке особо ничего нет не считая диких ипеней в дупе Киева.

И вот сейчас, он говорит про ипотеку и рынок земли, скудность выбора и риски влезать в котлованы. Посмотрим, время покажет.

Вообще, тем кто действительно игрок на КРЖН, нужно научиться читать этот форум. Потому что тут информацию нужно ловить и собирать по крупицам и анализировать самому ее. Тут многие стебутся, шутят, троллят друг друга, и если вы не разберетесь что к чему, то может сложиться очень ошибочное мнение.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3469
З нами з: 25.12.14
Подякував: 384 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:03

  flyman написав:
  ib_investor написав:Це гілка бариг в однокімнатному сегменті, їм навіть на 2 кімнати грошей не вдається зібрати. Котлован, переуступка, проїдання, котлован.
Що Ви їм ще пояснити хочете?

хто із зібудовників зможе продавати кавалірки за 1Фонд 200кгрн, той захопить ринок і зробить всіх разом.

А потом гордо объявит о банкротстве
hume
 
Повідомлень: 6510
З нами з: 27.12.12
Подякував: 634 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:07

  Жека79 написав:
  zРадио написав:
я следил. ниже 2500 вообще не было


Там там и сейчас есть 2700 в однухах с некосмическим, но вполне себе ремонтом

Даже вот 2420 появилось:
https://www.olx.ua/obyavlenie/novopeche ... aa48a50858
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 29 тра, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5875
З нами з: 02.05.18
Подякував: 995 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:09

  zРадио написав:
  Жека79 написав:
  zРадио написав:
я следил. ниже 2500 вообще не было


Там там и сейчас есть 2700 в однухах с некосмическим, но вполне себе ремонтом


там есть и по 3500 без ремонта в одном из домов

2700 это как бы не 1500 :) .

Пс. НЛ в лоб сравнивать нельзя. Цена от дома и этажа отличается в разы
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3469
З нами з: 25.12.14
Подякував: 384 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:12

  Жека79 написав:[
2700 это как бы не 1500 :) .

Пс. НЛ в лоб сравнивать нельзя. Цена от дома и этажа отличается в разы

При этом демпинга не было даже в самые голодные годы, оп держал прайс.
hume
 
Повідомлень: 6510
З нами з: 27.12.12
Подякував: 634 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4083408440854086
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1843, 1844, 1845
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18441 3016441
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 13:01
hume
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
465 197162
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 18:38
alfaro23
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13452
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.