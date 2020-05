Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:58

ib_investor написав: Це гілка бариг в однокімнатному сегменті, їм навіть на 2 кімнати грошей не вдається зібрати. Котлован, переуступка, проїдання, котлован.

хто із зібудовників зможе продавати кавалірки за 1Фонд 200кгрн, той захопить ринок і зробить всіх разом. хто із зібудовників зможе продавати кавалірки за 1Фонд 200кгрн, той захопить ринок і зробить всіх разом.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/