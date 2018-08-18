Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:03

Hotab написав: Жека79 ,



Больше всего говорил как раз тот, кого вы троллите ,

Больше всего говорил как раз тот, кого вы троллите

Неа. Когда чувак (или кто там) говорит , что надо покупать ВСЕГДА, то какая ценность этой инфо?

. Неа. Когда чувак (или кто там) говорит , что надо покупать ВСЕГДА, то какая ценность этой инфо?

вы или редко читаете форум, или не понимаете стиль автора)))Он никогда не говорил что покупать надо всегда, он четко об этом говорил в 2015-2016г. И знаете что самое главное??? То что он говорил- то он и делал. В отличии от кучи балаболов и туристов которые пишут одно, а делают противоположное.И потом он четко в 2018-2019 ванговал банкротство аркады и пирамиду укрбуда и остановку строек--заметьте это он говорил до того как все это случилось. А сегодня, прямо сейчас и в эту минуту, инвесторы аркады штурмуют крещатик.И про дефицит ЛИКВИДНОГО предложения он тоже говорил. И заметьте, ни первичке особо ничего нет не считая диких ипеней в дупе Киева.И вот сейчас, он говорит про ипотеку и рынок земли, скудность выбора и риски влезать в котлованы. Посмотрим, время покажет.Вообще, тем кто действительно игрок на КРЖН, нужно научиться читать этот форум. Потому что тут информацию нужно ловить и собирать по крупицам и анализировать самому ее. Тут многие стебутся, шутят, троллят друг друга, и если вы не разберетесь что к чему, то может сложиться очень ошибочное мнение.