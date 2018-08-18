Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Больше всего говорил как раз тот, кого вы троллите ,
Неа. Когда чувак (или кто там) говорит , что надо покупать ВСЕГДА, то какая ценность этой инфо? .
вы или редко читаете форум, или не понимаете стиль автора)))
Он никогда не говорил что покупать надо всегда, он четко об этом говорил в 2015-2016г. И знаете что самое главное??? То что он говорил- то он и делал. В отличии от кучи балаболов и туристов которые пишут одно, а делают противоположное.
И потом он четко в 2018-2019 ванговал банкротство аркады и пирамиду укрбуда и остановку строек--заметьте это он говорил до того как все это случилось. А сегодня, прямо сейчас и в эту минуту, инвесторы аркады штурмуют крещатик.
И про дефицит ЛИКВИДНОГО предложения он тоже говорил. И заметьте, ни первичке особо ничего нет не считая диких ипеней в дупе Киева.
И вот сейчас, он говорит про ипотеку и рынок земли, скудность выбора и риски влезать в котлованы. Посмотрим, время покажет.
Вообще, тем кто действительно игрок на КРЖН, нужно научиться читать этот форум. Потому что тут информацию нужно ловить и собирать по крупицам и анализировать самому ее. Тут многие стебутся, шутят, троллят друг друга, и если вы не разберетесь что к чему, то может сложиться очень ошибочное мнение.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------