Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Короче, нужно было на проспект науки, дай думаю заеду посмотрю. Это впервые в жизни я попал в такие ипеня в Киеве. В целом половина проспекта науки тоже ипеня, но по сравнению с локаций оранжа проспект науки это сити сентр