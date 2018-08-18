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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4085408640874088>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 67
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
34%
23
знизяться на 10-25%
30%
20
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:54

  hume написав:
  maza5 написав:
  Унуноктий написав:Народ, помогите, пока Оранж сити и Медовый достраивают, я тут ещё денег под копил. Посоветуйте плиз новострой который можно инвестировать.

Может взять еще в Оранже? Сдача через месяц, 24 тыс.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... I5EPg.html

Короче, нужно было на проспект науки, дай думаю заеду посмотрю. Это впервые в жизни я попал в такие ипеня в Киеве. В целом половина проспекта науки тоже ипеня, но по сравнению с локаций оранжа проспект науки это сити сентр

Кстати и это Печерский район)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:57

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  Damien написав:Смотрю, что об Оранже и Свитлопарке пишут тут как то с ехидцей что ли? Это не годится под аренду?


На этом форуме очень много заганял и рыл.
Толкают всякое г***о. Многие это раскусили и стебуться.
Хороший вариант не посоветут. Увы. :shock:

А как же Чабаны?

чабанчики это оазис благополучия в окружении кризиса, там всегда светит солнце когда вокруг бушует буря
опять же школа открывается...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:24

Для investorkiev - Патриотика па47 (а не "па57,5 минимум").

Далі буде (с)

https://fn.ua/view.php?ad_id=13430275
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:теперь тут правят бал тролли, флудеры и нищеброды сублимирующие в ожидании ПА100...

-сказал отец-родоначальник троллинга, регулярно постивший фото мужика, заснувшего с ребёнком ( или двумя?) в деткой кроватке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:57

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:теперь тут правят бал тролли, флудеры и нищеброды сублимирующие в ожидании ПА100...

-сказал отец-родоначальник троллинга, регулярно постивший фото мужика, заснувшего с ребёнком ( или двумя?) в деткой кроватке

то було сэлфі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:59

Так дообмірковувався заганяла про + та - котлованів, що сам в довгобуд встряг.
Розтягнув свою «інвестицію» на роки, але інших повчає і ще щось про ніщєбродів згадує.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:18

  ib_investor написав:Так дообмірковувався заганяла про + та - котлованів, що сам в довгобуд встряг.
Розтягнув свою «інвестицію» на роки, але інших повчає і ще щось про ніщєбродів згадує.

Доречі ЖК GENESIS теж вниз:
Ціна за м²:19 350 — 26 500 грн (була 20 250 — 23 850 грн)
1-кімнатні:від 712 тис. грн (була від 787 тис. грн)
2-кімнатні:від 1.19 млн грн (була від 1.5 млн грн)
3-кімнатні:від 1.65 млн грн (була від 1.75 млн грн)
Дворівневі:від 1.33 млн грн (була від 1.34 млн грн)

Нагадаю, ЖК Креатор - вниз
Ціна від 1.55 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн)
1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн)
2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн)
3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн)
4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн)
Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:я следил. ниже 2500 вообще не было

Странно кто в НЛ покупает по такой цене, если Тетрис есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Доречі ЖК GENESIS теж вниз:
Ціна за м²:19 350 — 26 500 грн (була 20 250 — 23 850 грн)
1-кімнатні:від 712 тис. грн (була від 787 тис. грн)
2-кімнатні:від 1.19 млн грн (була від 1.5 млн грн)
3-кімнатні:від 1.65 млн грн (була від 1.75 млн грн)
Дворівневі:від 1.33 млн грн (була від 1.34 млн грн)

кстати инфу с ЛУНа можете использовать по назаначению :mrgreen:
в ОП таких цен нет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:36

  BIGor написав:
  ib_investor написав:Так дообмірковувався заганяла про + та - котлованів, що сам в довгобуд встряг.
Розтягнув свою «інвестицію» на роки, але інших повчає і ще щось про ніщєбродів згадує.

Доречі ЖК GENESIS теж вниз:
Ціна за м²:19 350 — 26 500 грн (була 20 250 — 23 850 грн)
1-кімнатні:від 712 тис. грн (була від 787 тис. грн)
2-кімнатні:від 1.19 млн грн (була від 1.5 млн грн)
3-кімнатні:від 1.65 млн грн (була від 1.75 млн грн)
Дворівневі:від 1.33 млн грн (була від 1.34 млн грн)

Нагадаю, ЖК Креатор - вниз
Ціна від 1.55 млн грн
Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн)
1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн)
2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн)
3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн)
4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн)
Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)


Так генезис это шляпа, недострой укрбуда. Смысл деньги на 15 лет морозить?
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