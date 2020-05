Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:57

Serg-ik написав: Прохожий написав: теперь тут правят бал тролли, флудеры и нищеброды сублимирующие в ожидании ПА100... теперь тут правят бал тролли, флудеры и нищеброды сублимирующие в ожидании ПА100...

-сказал отец-родоначальник троллинга, регулярно постивший фото мужика, заснувшего с ребёнком ( или двумя?) в деткой кроватке -сказал отец-родоначальник троллинга, регулярно постивший фото мужика, заснувшего с ребёнком ( или двумя?) в деткой кроватке

то було сэлфі то було сэлфі

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/