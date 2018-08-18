Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Короче, нужно было на проспект науки, дай думаю заеду посмотрю. Это впервые в жизни я попал в такие ипеня в Киеве. В целом половина проспекта науки тоже ипеня, но по сравнению с локаций оранжа проспект науки это сити сентр
ib_investor написав:Так дообмірковувався заганяла про + та - котлованів, що сам в довгобуд встряг. Розтягнув свою «інвестицію» на роки, але інших повчає і ще щось про ніщєбродів згадує.
Доречі ЖК GENESIS теж вниз: Ціна за м²:19 350 — 26 500 грн (була 20 250 — 23 850 грн) 1-кімнатні:від 712 тис. грн (була від 787 тис. грн) 2-кімнатні:від 1.19 млн грн (була від 1.5 млн грн) 3-кімнатні:від 1.65 млн грн (була від 1.75 млн грн) Дворівневі:від 1.33 млн грн (була від 1.34 млн грн)
Нагадаю, ЖК Креатор - вниз Ціна від 1.55 млн грн Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн) 1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн) 2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн) 3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн) 4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн) Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)
BIGor написав:Доречі ЖК GENESIS теж вниз: Ціна за м²:19 350 — 26 500 грн (була 20 250 — 23 850 грн) 1-кімнатні:від 712 тис. грн (була від 787 тис. грн) 2-кімнатні:від 1.19 млн грн (була від 1.5 млн грн) 3-кімнатні:від 1.65 млн грн (була від 1.75 млн грн) Дворівневі:від 1.33 млн грн (була від 1.34 млн грн)
кстати инфу с ЛУНа можете использовать по назаначению в ОП таких цен нет
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ib_investor написав:Так дообмірковувався заганяла про + та - котлованів, що сам в довгобуд встряг. Розтягнув свою «інвестицію» на роки, але інших повчає і ще щось про ніщєбродів згадує.
Доречі ЖК GENESIS теж вниз: Ціна за м²:19 350 — 26 500 грн (була 20 250 — 23 850 грн) 1-кімнатні:від 712 тис. грн (була від 787 тис. грн) 2-кімнатні:від 1.19 млн грн (була від 1.5 млн грн) 3-кімнатні:від 1.65 млн грн (була від 1.75 млн грн) Дворівневі:від 1.33 млн грн (була від 1.34 млн грн)
Нагадаю, ЖК Креатор - вниз Ціна від 1.55 млн грн Ціна за м²:27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн) 1-кімнатні:від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн) 2-кімнатні:від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн) 3-кімнатні:від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн) 4-кімнатні:від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн) Дворівневі:від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн)
Так генезис это шляпа, недострой укрбуда. Смысл деньги на 15 лет морозить?