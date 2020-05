Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:21

Richi написав: hume написав: Жека79 написав: [

2700 это как бы не 1500 .



Пс. НЛ в лоб сравнивать нельзя. Цена от дома и этажа отличается в разы 2700 это как бы не 1500Пс. НЛ в лоб сравнивать нельзя. Цена от дома и этажа отличается в разы

При этом демпинга не было даже в самые голодные годы, оп держал прайс. При этом демпинга не было даже в самые голодные годы, оп держал прайс.

Падение бизнес-класса и не должно быть первым т.к.

1) Нормальные варианты способны выбирать и вкладывать в них деньги люди с опытом, а следовательно более состоятельные с запасом прочности.

2) Эти люди будут продавать при условии:

а) Если подвернётся более лучший вариант, что бывает достаточно часто с учётом их круга общения и возможностей.

б) Когда поймут, что не рассчитали дистанцию. Никто не знает когда закончится кризис, но если по истечении 1,5-2 года не будет видно конца этой сказки, а цены будут продолжать валиться, то начнётся и слив бизнес-класса по необходимости.

А вот ЖК Вонючка , Милославская и т.п. – это сегмент тех, кто всеми рогами и копытами влетал в растущий рынок и был уверен, что поймал Бога за бороду. Вот с этого сегмента обычно всё и начинает лететь в пропасть. Если полёт не длительный 1-2 года, то бизнес сегмент не сильно успевает просесть. Если кризис затягивается, как в 2008 (центр упал с 5000 до 3000 быстро и далее продолжил сползать), то и НЛ в двое сложатся.



P.S. Я не раз был свидетелем, когда люди продавали гораздо дешевле рынка. Принималось решение, рубились хвосты, фиксировался убыток, деньги аккумулировались и начинался новый старт. При этом, люди редко выставляли квартиры, машины, яхты, участи и пр. на OLX. Обычно забирают соседи, знакомые т.к. знают всю предысторию, ситуацию и не могут отказать себе, чтобы не воспользоваться данной возможностью. Падение бизнес-класса и не должно быть первым т.к.1) Нормальные варианты способны выбирать и вкладывать в них деньги люди с опытом, а следовательно более состоятельные с запасом прочности.2) Эти люди будут продавать при условии:а) Если подвернётся более лучший вариант, что бывает достаточно часто с учётом их круга общения и возможностей.б) Когда поймут, что не рассчитали дистанцию. Никто не знает когда закончится кризис, но если по истечении 1,5-2 года не будет видно конца этой сказки, а цены будут продолжать валиться, то начнётся и слив бизнес-класса по необходимости.А вот ЖК Вонючка , Милославская и т.п. – это сегмент тех, кто всеми рогами и копытами влетал в растущий рынок и был уверен, что поймал Бога за бороду. Вот с этого сегмента обычно всё и начинает лететь в пропасть. Если полёт не длительный 1-2 года, то бизнес сегмент не сильно успевает просесть. Если кризис затягивается, как в 2008 (центр упал с 5000 до 3000 быстро и далее продолжил сползать), то и НЛ в двое сложатся.P.S. Я не раз был свидетелем, когда люди продавали гораздо дешевле рынка. Принималось решение, рубились хвосты, фиксировался убыток, деньги аккумулировались и начинался новый старт. При этом, люди редко выставляли квартиры, машины, яхты, участи и пр. на OLX. Обычно забирают соседи, знакомые т.к. знают всю предысторию, ситуацию и не могут отказать себе, чтобы не воспользоваться данной возможностью.

думаю, що криза буде рівня 2014...2016 (в падінні ВВП), але без значного девалу гривні, як при Го і По.

Наступні 2-3 роки запасаємся попкорном і спостерігаєм. думаю, що криза буде рівня 2014...2016 (в падінні ВВП), але без значного девалу гривні, як при Го і По.Наступні 2-3 роки запасаємся попкорном і спостерігаєм.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/