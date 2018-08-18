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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:45
hume написав: Жека79 написав:
[
2700 это как бы не 1500
.
Пс. НЛ в лоб сравнивать нельзя. Цена от дома и этажа отличается в разы
При этом демпинга не было даже в самые голодные годы, оп держал прайс.
Падение бизнес-класса и не должно быть первым т.к.
1) Нормальные варианты способны выбирать и вкладывать в них деньги люди с опытом, а следовательно более состоятельные с запасом прочности.
2) Эти люди будут продавать при условии:
а) Если подвернётся более лучший вариант, что бывает достаточно часто с учётом их круга общения и возможностей.
б) Когда поймут, что не рассчитали дистанцию. Никто не знает когда закончится кризис, но если по истечении 1,5-2 года не будет видно конца этой сказки, а цены будут продолжать валиться, то начнётся и слив бизнес-класса по необходимости.
А вот ЖК Вонючка , Милославская и т.п. – это сегмент тех, кто всеми рогами и копытами влетал в растущий рынок и был уверен, что поймал Бога за бороду. Вот с этого сегмента обычно всё и начинает лететь в пропасть. Если полёт не длительный 1-2 года, то бизнес сегмент не сильно успевает просесть. Если кризис затягивается, как в 2008 (центр упал с 5000 до 3000 быстро и далее продолжил сползать), то и НЛ в двое сложатся.
P.S. Я не раз был свидетелем, когда люди продавали гораздо дешевле рынка. Принималось решение, рубились хвосты, фиксировался убыток, деньги аккумулировались и начинался новый старт. При этом, люди редко выставляли квартиры, машины, яхты, участи и пр. на OLX. Обычно забирают соседи, знакомые т.к. знают всю предысторию, ситуацию и не могут отказать себе, чтобы не воспользоваться данной возможностью.
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Richi
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:52
vitaliian написав: Frant написав:
На жаль, квартирне питання зіпсувало їх...
причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.
Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:14
foxluck написав: Жека79 написав:
я следил. ниже 2500 вообще не было
Странно кто в НЛ покупает по такой цене, если Тетрис есть.
Тетриса по такой цене нет.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:21
Richi написав: hume написав: Жека79 написав:
[
2700 это как бы не 1500
.
Пс. НЛ в лоб сравнивать нельзя. Цена от дома и этажа отличается в разы
При этом демпинга не было даже в самые голодные годы, оп держал прайс.
Падение бизнес-класса и не должно быть первым т.к.
1) Нормальные варианты способны выбирать и вкладывать в них деньги люди с опытом, а следовательно более состоятельные с запасом прочности.
2) Эти люди будут продавать при условии:
а) Если подвернётся более лучший вариант, что бывает достаточно часто с учётом их круга общения и возможностей.
б) Когда поймут, что не рассчитали дистанцию. Никто не знает когда закончится кризис, но если по истечении 1,5-2 года не будет видно конца этой сказки, а цены будут продолжать валиться, то начнётся и слив бизнес-класса по необходимости.
А вот ЖК Вонючка , Милославская и т.п. – это сегмент тех, кто всеми рогами и копытами влетал в растущий рынок и был уверен, что поймал Бога за бороду. Вот с этого сегмента обычно всё и начинает лететь в пропасть. Если полёт не длительный 1-2 года, то бизнес сегмент не сильно успевает просесть. Если кризис затягивается, как в 2008 (центр упал с 5000 до 3000 быстро и далее продолжил сползать), то и НЛ в двое сложатся.
P.S. Я не раз был свидетелем, когда люди продавали гораздо дешевле рынка. Принималось решение, рубились хвосты, фиксировался убыток, деньги аккумулировались и начинался новый старт. При этом, люди редко выставляли квартиры, машины, яхты, участи и пр. на OLX. Обычно забирают соседи, знакомые т.к. знают всю предысторию, ситуацию и не могут отказать себе, чтобы не воспользоваться данной возможностью.
думаю, що криза буде рівня 2014...2016 (в падінні ВВП), але без значного девалу гривні, як при Го і По.
Наступні 2-3 роки запасаємся попкорном і спостерігаєм.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:22
rjkz написав:
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
некоторые, застрявшие в парадигме плоской земли с единственной ценностью "киевский бетон", не перерастут уже никогда.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:46
flyman написав:
думаю, що криза буде рівня 2014...2016 (в падінні ВВП), але без значного девалу гривні, як при Го і По.
Наступні 2-3 роки запасаємся попкорном і спостерігаєм.
Без девальвации не удастся удержать гривневые доходы населения и выполнить расходную часть бюджета. Но так может быть при неумелом подходе, согласен.
В данном случае ужасному концу предпочтут ужас без конца... попадем в затяжную "ловушку ликвидности". Только если японцам было куда сдуваться (пока толстый сохнет), то нам - даже тяжело представить...
Снижение гривневых цен на первичку (о котором выше писал BIGor
) - на самом деле тревожный звоночек, который может свидетельствовать об отсутствии эластичности спроса на деньги. Интересно будет посмотреть майский ИПЦ - если там ниже 1%, то прям беда-беда...
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:53
Действительно такого не было ещё, чтобы при девале было снижение грн цен на хоть что-то. Неужели у нас есть такой уникальный шанс это увидеть.
Из дефицитных 300 ярдов грн что-то покроют заимствованиями, вроде $5 ярдов хотят взять. Но это половина только. Ещё допечатать надо.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:55
rjkz написав: vitaliian написав: Frant написав:
На жаль, квартирне питання зіпсувало їх...
причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.
Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:06
Hotab написав:
Действительно такого не было ещё, чтобы при девале было снижение грн цен на хоть что-то. Неужели у нас есть такой уникальный шанс это увидеть.
Из дефицитных 300 ярдов грн что-то покроют заимствованиями, вроде $5 ярдов хотят взять. Но это половина только. Ещё допечатать надо.
Один объект слегонца проблемный. Второй - еще строить и строить. Малоизвестный застройщик. При этом ценник со старта был конский. То что на Креатор снизили цену на +/-10% (и то не на все) - это, ИМХО, ни о чем.
Кстати, как люди собираются выезжать с Дегтяревской? Без реконструкции Лукьяновской площади там будет ад. Интересно, хотя бы светофоры там поставят?
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 29 тра, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:23
Вот и перевернулись.
Дефицит внешней торговли в апреле 2019 года = 824 млн. долл.
ПРОфицит внешней торговли в апреле 2020 года = 748 млн. долл.
(Экспорт -7.5% год-к-году, импорт -33%)
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