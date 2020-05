Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:31

Bobua написав: Почитав тему...

Не всю. Лише останні кількадесят сторінок.



І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.

Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...



Люди ще тримаються, тролялять одне одного, наводять вагомі доводи – як-от обмеженість пропозиції, опери-філармонії-ТРЦ-5G..., та й, зрештою, якась, ніби-то сакральна цінність Києва...



Особливо кумедним мені видалось дослідження впливу Карантину й дистанц.праці на гіпотетичне прагнення жителів Києва докупити собі м2 і кімнат... У Києві

Смішно. Якщо працедавець і працівник вже навчились працювати дистанційно, уявляють собі вигоди цього процесу, то навіщо працівнику дорогі м2 у забрудненому Києві, замість дешевших у рази – десь у курортній зоні з хорошим інетом? От яка логіка?

А крамниці й ТРЦ підуть слідом за платоспроможними покупцями...





Frant написав: Bobua написав: чому нинішні жителі Києва не намагаються зробити місто кращим? чому нинішні жителі Києва не намагаються зробити місто кращим?

А чому укро-бидло-їліта не намагається зробити кращою державу, в якій живе і заробляє???? А чому укро-бидло-їліта не намагається зробити кращою державу, в якій живе і заробляє????

Вони мають житло за кордоном.

Вони розуміють, що їхній заробіток (і злодійський, і навіть чесний) не викликає тут поваги...



vitaliian написав: Bobua написав: Чому ви довели Київ до такого стану...

Невже вам подобається так жити... Чому ви довели Київ до такого стану...Невже вам подобається так жити... а чего вы ждали от цитадели коррупции? Добавьте растущее количество транспорта и низкую культуру понаехов. У киевских работодателей огромный выбор раб.силы поэтому с людьми не церемонятся. В забитом транспорте люди превращаются в животных. а чего вы ждали от цитадели коррупции? Добавьте растущее количество транспорта и низкую культуру понаехов. У киевских работодателей огромный выбор раб.силы поэтому с людьми не церемонятся. В забитом транспорте люди превращаются в животных.

Сумно... Але пандемії-карантини все-все виправлять.



Puente написав: Bobua написав: Чому ви довели Київ до такого стану...

Невже вам подобається так жити...

Чому ви довели Київ до такого стану...Невже вам подобається так жити...

Це всі разом довели ... Ви ж теж тут працюєте . Переважна більшість тут заробляє гроші - бо їх тут більше крутится .

А жити таки-так - стає все гірше ... Лендлорди рекламують по-любому . Бізнесу потрібні працівники - бажано побільше - щоб вибір був і оплатою можна було регулювати .

Ну і знову - чого нам на Європу дивитися - Мехіко там , чи Буенос-Айрес - оце наше майбутнє ... Це всі разом довели ... Ви ж теж тут працюєте . Переважна більшість тут заробляє гроші - бо їх тут більше крутится .А жити таки-так - стає все гірше ... Лендлорди рекламують по-любому . Бізнесу потрібні працівники - бажано побільше - щоб вибір був і оплатою можна було регулювати .Ну і знову - чого нам на Європу дивитися - Мехіко там , чи Буенос-Айрес - оце наше майбутнє ...

Так, все ще працюю.

Але ж не купив машину, аби додатись до удару по дорогах і Природі.

Та й працюю через день... А, отже, менше тисну на довкілля.

Та й узагалі – дедалі більше схиляюсь до мінімалізму...





До чого це я...

Ага.

Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах.

У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... ). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... Пречудовий краєвид з лоджії!



Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..!

Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі... Почитав тему...Не всю.Лише останні кількадесят сторінок.І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...Люди ще тримаються, тролялять одне одного, наводять вагомі доводи – як-от обмеженість пропозиції, опери-філармонії-ТРЦ-5G..., та й, зрештою, якась, ніби-то сакральна цінність Києва...Особливо кумедним мені видалось дослідження впливу Карантину й дистанц.праці на гіпотетичне прагнення жителів Києва докупити собі м2 і кімнат... У КиєвіСмішно. Якщо працедавець і працівник вже навчились працювати дистанційно, уявляють собі вигоди цього процесу, то навіщо працівнику дорогі м2 у забрудненому Києві, замість дешевших у рази – десь у курортній зоні з хорошим інетом? От яка логіка?А крамниці й ТРЦ підуть слідом за платоспроможними покупцями...Вони мають житло за кордоном.Вони розуміють, що їхній заробіток (і злодійський, і навіть чесний) не викликає тут поваги...Сумно...Але пандемії-карантини все-все виправлять.Так, все ще працюю.Але ж не купив машину, аби додатись до удару по дорогах і Природі.Та й працюю через день... А, отже, менше тисну на довкілля.Та й узагалі – дедалі більше схиляюсь до мінімалізму...До чого це я...Ага.Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах.У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... ). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... Пречудовий краєвид з лоджії!Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..!Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...

гиги,

помоєму, віталіан пише що Іпені з Броварами звиздець. гиги,помоєму, віталіан пише що Іпені з Броварами звиздець.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/