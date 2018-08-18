Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почитав тему... Не всю. :) Лише останні кількадесят сторінок.
І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху. Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...
Люди ще тримаються, тролялять одне одного, наводять вагомі доводи – як-от обмеженість пропозиції, опери-філармонії-ТРЦ-5G..., та й, зрештою, якась, ніби-то сакральна цінність Києва...
Особливо кумедним мені видалось дослідження впливу Карантину й дистанц.праці на гіпотетичне прагнення жителів Києва докупити собі м2 і кімнат... У Києві :) Смішно. Якщо працедавець і працівник вже навчились працювати дистанційно, уявляють собі вигоди цього процесу, то навіщо працівнику дорогі м2 у забрудненому Києві, замість дешевших у рази – десь у курортній зоні з хорошим інетом? От яка логіка? А крамниці й ТРЦ підуть слідом за платоспроможними покупцями...
Frant написав:
Bobua написав:чому нинішні жителі Києва не намагаються зробити місто кращим?
А чому укро-бидло-їліта не намагається зробити кращою державу, в якій живе і заробляє????
Вони мають житло за кордоном. Вони розуміють, що їхній заробіток (і злодійський, і навіть чесний) не викликає тут поваги...
vitaliian написав:
Bobua написав:Чому ви довели Київ до такого стану... Невже вам подобається так жити...
а чего вы ждали от цитадели коррупции? Добавьте растущее количество транспорта и низкую культуру понаехов. У киевских работодателей огромный выбор раб.силы поэтому с людьми не церемонятся. В забитом транспорте люди превращаются в животных.
Сумно... :( Але пандемії-карантини все-все виправлять. :)
Puente написав:
Bobua написав:Чому ви довели Київ до такого стану... :( Невже вам подобається так жити... :(
Це всі разом довели ... Ви ж теж тут працюєте . Переважна більшість тут заробляє гроші - бо їх тут більше крутится . А жити таки-так - стає все гірше ... Лендлорди рекламують по-любому . Бізнесу потрібні працівники - бажано побільше - щоб вибір був і оплатою можна було регулювати . Ну і знову - чого нам на Європу дивитися - Мехіко там , чи Буенос-Айрес - оце наше майбутнє ...
Так, все ще працюю. Але ж не купив машину, аби додатись до удару по дорогах і Природі. Та й працюю через день... А, отже, менше тисну на довкілля. Та й узагалі – дедалі більше схиляюсь до мінімалізму...
До чого це я... Ага. Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах. У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... :)). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... :) Пречудовий краєвид з лоджії! Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
zРадио написав:В данном случае ужасному концу предпочтут ужас без конца... попадем в затяжную "ловушку ликвидности". Только если японцам было куда сдуваться (пока толстый сохнет), то нам - даже тяжело представить...
аграрным регионам некуда сдуваться, и так было всё по минимуму, без роскоши, а Киев может сдуться очень сильно, если в 2008 все кто мог бежали от кризиса в Киев (собственно после 2008 появился сильный и уустойчивый спрос на столичный бетон) то сейчас эпицентр кризиса находится в Киеве, и первые кто его почувствуют это понаехи (нет работы), дальше лэндлорды, потом застройщики и по цепочке мультипликатора все остальные.
кризис назревал и раньше до карантина, но карантин мощно вскрыл этот нарыв.
апреле средняя заработная плата украинцев в сравнении с мартом уменьшилась на 8,9%, или на 1 016 гривен до 10 430 гривен в месяц. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 тра, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:До чого це я... Ага. Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах. У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... ). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... Пречудовий краєвид з лоджії! Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
Вам на ОЛХ. Краевид на частный сектор, в ипенях - здесь вам не продать. Краевид на частный сектор - это, вообще-то, неликвид. Дышишь всем что они там во дворах у себя выращивают, жгут, срут. Как похолодает - вообще ж***.
zРадио написав:В данном случае ужасному концу предпочтут ужас без конца... попадем в затяжную "ловушку ликвидности". Только если японцам было куда сдуваться (пока толстый сохнет), то нам - даже тяжело представить...
аграрным регионам некуда сдуваться, и так было всё по минимуму, без роскоши, а Киев может сдуться очень сильно, если в 2008 все кто мог бежали от кризиса в Киев (собственно после 2008 появился сильный и уустойчивый спрос на столичный бетон) то сейчас эпицентр кризиса находится в Киеве, и первые кто его почувствуют это понаехи (нет работы), дальше лэндлорды, потом застройщики и по цепочке мультипликатора все остальные.
кризис назревал и раньше до карантина, но карантин мощно вскрыл этот нарыв.
Ребята, вы начинаете графоманить. Последние 5000 лет люди жили в городах. И чем более развитая была цивилизация - тем большие у нее были города. И ничто этого не изменит, потому что люди - существа коллективные. P.S. Если в Киеве не будет работы - то откуда она появится в провинции?
airmax78 написав:P.S. Если в Киеве не будет работы - то откуда она появится в провинции?
Весь Киев это сплошные бутики, салоны красоты, спорт-клубы, рестораны, отели, платные садики, платные школы, платные вузы, частные клиники, рестораны и т.д. огромная армия людей которые производят не самые базовые потребности и базируются на благополучии платежеспособного среднего класса. Киев как управляющая компания ничего не производит, а существует за счет добавленной стоимости и распределения ресурсов. В регионах нет такого штата "продавцов воздуха", потому что там нет столько покупателей платных садиков и школ. Как вы думаете кто быстрее сдуется?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 тра, 2020 19:32, всього редагувалось 3 разів.
airmax78 написав:P.S. Если в Киеве не будет работы - то откуда она появится в провинции?
Весь Киев это сплошные бутики, салоны красоты, спорт-клубы, рестораны, отели, платные садики, платные школы, платные вузы, частные клиники, рестораны и т.д. огромная армия людей которые производят не самые базовые потребности и базируются на благополучии платежеспособного среднего класса.
И? Вся Одесса - это что? Или весь Днепр, Харьков? Куда возвращаться понаеху? Кто приготовил для него рабочее место в провинции?
Bobua написав:Почитав тему... Не всю. Лише останні кількадесят сторінок.
І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху. Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...
Люди ще тримаються, тролялять одне одного, наводять вагомі доводи – як-от обмеженість пропозиції, опери-філармонії-ТРЦ-5G..., та й, зрештою, якась, ніби-то сакральна цінність Києва...
Особливо кумедним мені видалось дослідження впливу Карантину й дистанц.праці на гіпотетичне прагнення жителів Києва докупити собі м2 і кімнат... У Києві Смішно. Якщо працедавець і працівник вже навчились працювати дистанційно, уявляють собі вигоди цього процесу, то навіщо працівнику дорогі м2 у забрудненому Києві, замість дешевших у рази – десь у курортній зоні з хорошим інетом? От яка логіка? А крамниці й ТРЦ підуть слідом за платоспроможними покупцями...
Frant написав:
Bobua написав:чому нинішні жителі Києва не намагаються зробити місто кращим?
А чому укро-бидло-їліта не намагається зробити кращою державу, в якій живе і заробляє????
Вони мають житло за кордоном. Вони розуміють, що їхній заробіток (і злодійський, і навіть чесний) не викликає тут поваги...
vitaliian написав:
Bobua написав:Чому ви довели Київ до такого стану... Невже вам подобається так жити...
а чего вы ждали от цитадели коррупции? Добавьте растущее количество транспорта и низкую культуру понаехов. У киевских работодателей огромный выбор раб.силы поэтому с людьми не церемонятся. В забитом транспорте люди превращаются в животных.
Сумно... Але пандемії-карантини все-все виправлять.
Puente написав:
Bobua написав:Чому ви довели Київ до такого стану... Невже вам подобається так жити...
Це всі разом довели ... Ви ж теж тут працюєте . Переважна більшість тут заробляє гроші - бо їх тут більше крутится . А жити таки-так - стає все гірше ... Лендлорди рекламують по-любому . Бізнесу потрібні працівники - бажано побільше - щоб вибір був і оплатою можна було регулювати . Ну і знову - чого нам на Європу дивитися - Мехіко там , чи Буенос-Айрес - оце наше майбутнє ...
Так, все ще працюю. Але ж не купив машину, аби додатись до удару по дорогах і Природі. Та й працюю через день... А, отже, менше тисну на довкілля. Та й узагалі – дедалі більше схиляюсь до мінімалізму...
До чого це я... Ага. Мені ж треба продати(розділити) квартиру в Броварах. У самісінькому центрі (кількасот метрів до держустанов і купи банків) – і, водночас, на краю неозорого приватного сектору... ). Автомоблів у центрі мало – навіть лежачих поліцейських більше є... Пречудовий краєвид з лоджії! Всього 52.5т за отакий краєвид і ще й, на додачу, 81.1м2 на 6 поверсі цегляної 9-поверхівки. Майже задарма..! Бровари – то ж наступний Київ! Місце, куди передусім їхатимуть дистанційні працівники, щойно збагнуть, що більше нічого лишатись у Києві, але ще не готові будуть, голосно лементуючи, тікати світ за очі...
гиги, помоєму, віталіан пише що Іпені з Броварами звиздець.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/