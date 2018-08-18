Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:43

airmax78 написав: Я запутался: так куда поедут из Киева? Я запутался: так куда поедут из Киева?

BIGor написав: Вы забыли об армии чиновников, которые мало что производят, но берут на себя колоссальные затраты бюджета (вспомнить ту же комиссию ЦВК с ЗП в 300000 грн в месяц после карантинных ограничений). Вы забыли об армии чиновников, которые мало что производят, но берут на себя колоссальные затраты бюджета (вспомнить ту же комиссию ЦВК с ЗП в 300000 грн в месяц после карантинных ограничений).

я не Ванга. Скорее всего все +/- останутся там где есть, только работать будут не за 12к а за 8к многие компании сильно полиняют на персонал, а персонал на зарплаты. Либо вольют в экономику 600-800 ярдов необеспеченной бумаги, что сохранит зарплаты и рабочие места но сильно раскрутит инфляцию.я их всех назвал продавцами воздуха, так же как большинство финансистов, маркетологов, агентов и т.д. которые нужны когда экономический рост, а сейчас они балласт от которого будут избавляться. К сожалению от чиновников избавится не получится, они как раковые клетки пьют из ослабленного организма ресурсы.