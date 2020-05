Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:58

https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=8930

jay2004 написав: За полгода доля учреждений, ожидающих ухудшения состояния финсектора подскочила с 4% до 71%.

В Украине растет доля финансовых учреждений, которые ожидают ухудшения финансового сектора в следующие полгода (в ноябре было 4%, сейчас - 71%). Об этом свидетельствует опрос Национального банка в мае.



