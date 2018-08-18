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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4087408840894090

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 68
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
34%
23
знизяться на 10-25%
31%
21
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:38

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:P.S. Если в Киеве не будет работы - то откуда она появится в провинции?
Весь Киев это сплошные бутики, салоны красоты, спорт-клубы, рестораны, отели, платные садики, платные школы, платные вузы, частные клиники, рестораны и т.д. огромная армия людей которые производят не самые базовые потребности и базируются на благополучии платежеспособного среднего класса. Киев как управляющая компания ничего не производит, а существует за счет добавленной стоимости и распределения ресурсов. В регионах нет такого штата "продавцов воздуха", потому что там нет столько покупателей платных садиков и школ. Как вы думаете кто быстрее сдуется?

Вы забыли об армии чиновников, которые мало что производят, но берут на себя колоссальные затраты бюджета (вспомнить ту же комиссию ЦВК с ЗП в 300000 грн в месяц после карантинных ограничений).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я запутался: так куда поедут из Киева?
я не Ванга. Скорее всего все +/- останутся там где есть, только работать будут не за 12к а за 8к многие компании сильно полиняют на персонал, а персонал на зарплаты. Либо вольют в экономику 600-800 ярдов необеспеченной бумаги, что сохранит зарплаты и рабочие места но сильно раскрутит инфляцию.

  BIGor написав:Вы забыли об армии чиновников, которые мало что производят, но берут на себя колоссальные затраты бюджета (вспомнить ту же комиссию ЦВК с ЗП в 300000 грн в месяц после карантинных ограничений).

я их всех назвал продавцами воздуха, так же как большинство финансистов, маркетологов, агентов и т.д. которые нужны когда экономический рост, а сейчас они балласт от которого будут избавляться. К сожалению от чиновников избавится не получится, они как раковые клетки пьют из ослабленного организма ресурсы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 тра, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Тетриса по такой цене нет.

Ну был же Тетрис2 уже построенный в октябре 2019 по 2600 - я так и купил.
Да, сейчас дороже (если не вернется к старым ценам).
Или тогда НЛ были дешевле чем 2500?
Или оно того не столо доплатить 100 за Тетрис?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:52

Флай, ты сказал уже здешним бьющим челом о киевский бетон, что в мире вторая волна КОВИД прорастает? Если только у нас снова (с открытием транспорта) перевалит за 500 ежесуточных хотя бы устойчиво 3-4 дня, снова начнем карантиниться. И тогда озвученные цифры падения ВВП и невыполнения бюджета покажутся сладкий мечтой.
И у кого-то станут потные ладошки,и это будут не держатели катлеток.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 тра, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:53

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:На жаль, квартирне питання зіпсувало їх...
причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.


Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
:mrgreen:
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.


Есть люди которые не переростают.
У мну родственникам достался трест строительный в регионе, дурные деньги на шару, площадь десятки га почти в центре, цеха, строения,офисы, склады, станки, авто и т.д.
Началось пускание пыль в глаза, дом выше чем у соседа, кабаки, ремонты и т.д.

Дом продан за долги, все имущество туда-же. Хозяин семьи в 60+ работает прорабом на стройке, жена моет туалеты за границей. От должников прячуться.

Так что не все переростают. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:54

  investorkiev написав:Вот и перевернулись.
Дефицит внешней торговли в апреле 2019 года = 824 млн. долл.
ПРОфицит внешней торговли в апреле 2020 года = 748 млн. долл.
(Экспорт -7.5% год-к-году, импорт -33%)


Кстати, пока росло отрицательное сальдо торговли, росли и цены на бетон :mrgreen: Когда же торговое сальдо вышло в плюс, цены на бетон пошатнулись.

Казалось бы - парадокс? Нет. У нас ухудшение торгового сальдо всегда связано с бурным ростом экономики - страна за счет обильных потоков валюты (через кредитование и переводы заробитчан) жадно поглощает импорт в целях потребления и инвестиций.

Когда же в мировой экономике наступают кризисные явления и приток валюты в Украину останавливается, падение импорта превышает падение экспорта и внешнеторговый баланс выравнивается.

Вот данные за 2006-2009 гг (млрд долларов) - та же картина, только на большем масштабе.

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://forum.finance.ua/topic211704.html?start=8930
  jay2004 написав:За полгода доля учреждений, ожидающих ухудшения состояния финсектора подскочила с 4% до 71%.
В Украине растет доля финансовых учреждений, которые ожидают ухудшения финансового сектора в следующие полгода (в ноябре было 4%, сейчас - 71%). Об этом свидетельствует опрос Национального банка в мае.

https://korrespondent.net/business/fina ... ozhydanyia


і тільки тиха гавань київського бетону
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:01

  Hotab написав:Флай, ты сказал уже здешним бьющим челом о киевский бетон, что в мире вторая волна КОВИД прорастает? Если только у нас снова (с открытием транспорта) перевалит за 500 ежесуточных хотя бы устойчиво 3-4 дня, снова начнем карантиниться. И тогда озвученные цифры падения ВВП и невыполнения бюджета покажутся сладкий мечтой.
И у кого-то станут потные ладошки,и это будут не держатели катлеток.

яка втора волна,
ще перва не окончилася,
я з файного міста не можу в град стольний уїхать охформить доки на готову кавалірку і влошиться в ще одну
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://korrespondent.net/ukraine/42348 ... kommunalku

Украинцы в карантин сокращают долги за коммуналку
За два карантинных месяца задолженность сократилась на 3,5 миллиарда гривен. За апрель платежи на 26% превысили начисления.


Какбы подтверждает, что не все так плохо и с доходами и со збережениями.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:я з файного міста не можу в град стольний уїхать охформить доки на готову кавалірку і влошиться в ще одну
а поляндия вам религией не подходит?)
vitaliian
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