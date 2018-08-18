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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40894090409140924093>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 68
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
34%
23
знизяться на 10-25%
31%
21
знизяться на 25%-50%
18%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:08

  investorkiev написав:https://korrespondent.net/ukraine/4234837-ukrayntsy-v-karantyn-sokraschauit-dolhy-za-kommunalku

Украинцы в карантин сокращают долги за коммуналку
За два карантинных месяца задолженность сократилась на 3,5 миллиарда гривен. За апрель платежи на 26% превысили начисления.


Какбы подтверждает, что не все так плохо и с доходами и со збережениями.

потепліло, не тре платити захмарні ціни за опалення та менше газу та електрики
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Какбы подтверждает, что не все так плохо и с доходами и со збережениями.
пенсам добавили 10% в остальном ни у кого роста не вижу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:10

  vitaliian написав:
  flyman написав:я з файного міста не можу в град стольний уїхать охформить доки на готову кавалірку і влошиться в ще одну
а поляндия вам религией не подходит?)

хз, не предлагають поки що,
єслі шо, согласєн на Германію та Скандинавію
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:10

  vitaliian написав:
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.


Киевляне-наемные работники в апреле, кстати, полиняли на целых 3,6 млрд грн трудовых доходов (-16,5%) - сегодня приехал свежак от Госстата по начислению зарплат. Опять же, больше, чем кто-либо в регионах.

Например, Львов - на 0,55 млрд (-11,2%), Харьков - на 0,65 (-11,6%), Днепр - на 0,95 (-10,8%), Одесса - на 0,3 (-7,3%). Регионы без крупных городов и того меньше...

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx

Так что самая негативная динамика пока наблюдается именно в городах-миллионниках
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:15

  investorkiev написав:https://korrespondent.net/ukraine/4234837-ukrayntsy-v-karantyn-sokraschauit-dolhy-za-kommunalku

Украинцы в карантин сокращают долги за коммуналку
За два карантинных месяца задолженность сократилась на 3,5 миллиарда гривен. За апрель платежи на 26% превысили начисления.


Какбы подтверждает, что не все так плохо и с доходами и со збережениями.


Пф... ну блин... Аж смешно - смотри статистику прошлых лет. Это обычная практика - народ за отопительный период набирает коммунальных долгов (от зашкаливающих доходов, не иначе :mrgreen: ), которые гасит по его завершению
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Так что самая негативная динамика пока наблюдается именно в городах-миллионниках
сдувается сфера услуг, которая наиболее развита в миллионниках - хорека, транспорт, образование, индустрия красоты и развлечений.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:21

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.


Киевляне-наемные работники в апреле, кстати, полиняли на целых 3,6 млрд грн трудовых доходов (-16,5%) - сегодня приехал свежак от Госстата по начислению зарплат. Опять же, больше, чем кто-либо в регионах.

Например, Львов - на 0,55 млрд (-11,2%), Харьков - на 0,65 (-11,6%), Днепр - на 0,95 (-10,8%), Одесса - на 0,3 (-7,3%). Регионы без крупных городов и того меньше...

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx

Так что самая негативная динамика пока наблюдается именно в городах-миллионниках

Может потому что чем дальше от Киева - тем более мусорной становится стата? Если в городах-миллионниках еще кто-то что-то считает, то в ипенях на весь этот сбор статы всем насрать? Плюс доля теневой экономики гораздо выше?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:27

Что лучше потерять 17% от 20 тыс или 10% от 7 тыс. Кто после этого будет богаче?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:31

  airmax78 написав:Может потому что чем дальше от Киева - тем более мусорной становится стата? Если в городах-миллионниках еще кто-то что-то считает, то в ипенях на весь этот сбор статы всем насрать? Плюс доля теневой экономики гораздо выше?


Думаю, что выборка тех, кто подает данные в ДССУ, никак не изменились. Поэтому в динамике их показатель отражает реальную динамику зарплат и начислений. А вот корректны ли абсолюты - это другой вопрос. Если не ошибаюсь, у Faceless была какая-то более расширенная по методике инфа, чем это известно широким массам
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:33

  Grand Touring написав:Что лучше потерять 17% от 20 тыс или 10% от 7 тыс. Кто после этого будет богаче?


Так некорректно сравнивать - киевские зарплаты соответствуют расходам крупного города-миллионника, жашковские - расходам маленького регионального тупика цивилизации.

Поэтому корректное сравнение именно в % падения. А абсолюты я дал лишь в контексте рынка недвижимости - у киевлян был избыток, который они инвестировали в том числе в жилье. В апреле он поубавился на 140 млн долларов (и может и вовсе не убавился, а ушел в отрицательную зону - т.е. дефицита)
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 29 тра, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 40894090409140924093>
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