Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав: Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.
Киевляне-наемные работники в апреле, кстати, полиняли на целых 3,6 млрд грн трудовых доходов (-16,5%) - сегодня приехал свежак от Госстата по начислению зарплат. Опять же, больше, чем кто-либо в регионах.
Например, Львов - на 0,55 млрд (-11,2%), Харьков - на 0,65 (-11,6%), Днепр - на 0,95 (-10,8%), Одесса - на 0,3 (-7,3%). Регионы без крупных городов и того меньше...
Украинцы в карантин сокращают долги за коммуналку За два карантинных месяца задолженность сократилась на 3,5 миллиарда гривен. За апрель платежи на 26% превысили начисления.
Какбы подтверждает, что не все так плохо и с доходами и со збережениями.
Пф... ну блин... Аж смешно - смотри статистику прошлых лет. Это обычная практика - народ за отопительный период набирает коммунальных долгов (от зашкаливающих доходов, не иначе ), которые гасит по его завершению
vitaliian написав: Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 278 гривен/месяц. А самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области - 7 560 гривен/месяц.
Киевляне-наемные работники в апреле, кстати, полиняли на целых 3,6 млрд грн трудовых доходов (-16,5%) - сегодня приехал свежак от Госстата по начислению зарплат. Опять же, больше, чем кто-либо в регионах.
Например, Львов - на 0,55 млрд (-11,2%), Харьков - на 0,65 (-11,6%), Днепр - на 0,95 (-10,8%), Одесса - на 0,3 (-7,3%). Регионы без крупных городов и того меньше...
Так что самая негативная динамика пока наблюдается именно в городах-миллионниках
Может потому что чем дальше от Киева - тем более мусорной становится стата? Если в городах-миллионниках еще кто-то что-то считает, то в ипенях на весь этот сбор статы всем насрать? Плюс доля теневой экономики гораздо выше?
airmax78 написав:Может потому что чем дальше от Киева - тем более мусорной становится стата? Если в городах-миллионниках еще кто-то что-то считает, то в ипенях на весь этот сбор статы всем насрать? Плюс доля теневой экономики гораздо выше?
Думаю, что выборка тех, кто подает данные в ДССУ, никак не изменились. Поэтому в динамике их показатель отражает реальную динамику зарплат и начислений. А вот корректны ли абсолюты - это другой вопрос. Если не ошибаюсь, у Faceless была какая-то более расширенная по методике инфа, чем это известно широким массам
Grand Touring написав:Что лучше потерять 17% от 20 тыс или 10% от 7 тыс. Кто после этого будет богаче?
Так некорректно сравнивать - киевские зарплаты соответствуют расходам крупного города-миллионника, жашковские - расходам маленького регионального тупика цивилизации.
Поэтому корректное сравнение именно в % падения. А абсолюты я дал лишь в контексте рынка недвижимости - у киевлян был избыток, который они инвестировали в том числе в жилье. В апреле он поубавился на 140 млн долларов (и может и вовсе не убавился, а ушел в отрицательную зону - т.е. дефицита)
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 29 тра, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.