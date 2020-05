Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:08

investorkiev написав: https://korrespondent.net/ukraine/4234837-ukrayntsy-v-karantyn-sokraschauit-dolhy-za-kommunalku



Украинцы в карантин сокращают долги за коммуналку

За два карантинных месяца задолженность сократилась на 3,5 миллиарда гривен. За апрель платежи на 26% превысили начисления.





Какбы подтверждает, что не все так плохо и с доходами и со збережениями.

потепліло, не тре платити захмарні ціни за опалення та менше газу та електрики потепліло, не тре платити захмарні ціни за опалення та менше газу та електрики

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

