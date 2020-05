Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:41

Grand Touring написав: Что лучше потерять 17% от 20 тыс или 10% от 7 тыс. Кто после этого будет богаче? Что лучше потерять 17% от 20 тыс или 10% от 7 тыс. Кто после этого будет богаче?

Не маніпулює

В Києві 16кгрн, а найменше в Чернівецькій, 7к5.

А основна різниця в ціні оренди.

