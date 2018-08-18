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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:36
airmax78 написав:
Может потому что чем дальше от Киева - тем более мусорной становится стата? Если в городах-миллионниках еще кто-то что-то считает, то в ипенях на весь этот сбор статы всем насрать? Плюс доля теневой экономики гораздо выше?
приведу пример, условный кассир в полтаве получает 6к а в киеве 10к. У кого больше сдуется доход если будет принято решение урезать зарплаты? Смысла урезать зарплату Полтаве нет, она и так там на уровне плинтуса, рост безработицы приведет к падению киевских зарплат, во первых из-за падения ввп у компаний станет банально меньше денег, во вторых если тьма желающих работать за 6-7к зачем платить больше? Как вы правильно намекали в провинции киевских понаехов никто не ждет, смысла уезжать из киева нету, будут работать за 6к и снимать квартиры по Полтавским ценам, птамуш на другие денег не будет. Так постепенно стоимость киевского бетона приблизится с среднеукраинскому +20% на коррупцию.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 29 тра, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:36
zРадио Не сильно в Черкассах расходы ниже чем в Киеве, на базовые товары - тот же
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:38
zРадио написав: investorkiev написав:
https://korrespondent.net/ukraine/4234837-ukrayntsy-v-karantyn-sokraschauit-dolhy-za-kommunalku
Украинцы в карантин сокращают долги за коммуналку
За два карантинных месяца задолженность сократилась на 3,5 миллиарда гривен. За апрель платежи на 26% превысили начисления.
Какбы подтверждает, что не все так плохо и с доходами и со збережениями.
Пф... ну блин... Аж смешно - смотри статистику прошлых лет. Это обычная практика - народ за отопительный период набирает коммунальных долгов (от зашкаливающих доходов, не иначе
), которые гасит по его завершению
Так ты ж говоришь - все плохо, доходы рухнули, летим в ноль. А оказывается что комуналку народ гасит как обычно- как будто нет карантина.
Нужно определиться: или все плохо и летим в ноль, или в принципе обычная ситуация- немного упали, но начали выравниваться.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:40
В Черкассах сейчас мелкий бизнес лежит - не важно сфера услуг или производства, спрос чуть выше нуля
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:41
Grand Touring написав:
Что лучше потерять 17% от 20 тыс или 10% от 7 тыс. Кто после этого будет богаче?
Не маніпулює
В Києві 16кгрн, а найменше в Чернівецькій, 7к5.
А основна різниця в ціні оренди.
Так що все не так однозначно, де відносно краще
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:48
По поводу экспорта-импорта, вы видели как живут в городах-экспортерах? Недавно приводил видео "Кривой Рог - город Детройт". Экспорт экспорту рознь.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:50
investorkiev написав:
Так ты ж говоришь - все плохо, доходы рухнули, летим в ноль. А оказывается что комуналку народ гасит как обычно- как будто нет карантина.
Нужно определиться: или все плохо и летим в ноль, или в принципе обычная ситуация- немного упали, но начали выравниваться.
Во-первых, летим в ноль - это не мои слова. Минус 20-40% в зависимости от глубины кризиса. Фактически, по уровню ценника, это повторение дна 2015-2016, только на этот раз падаем с меньшей высоты - т.е. обвал будет меньшим, чем был 5 лет назад. По крайней мере это то, как видится мне. Уход ниже 800-900 баксов за квадрат будет значить полный писец в экономике, о котором не хочется даже думать.
Во-вторых, в апреле коммуналь платят мартовскими доходами, а не апрельскими. Не забывай это. Госстат публикует "нараховано у квітні / оплачено у квітні", а не "нараховано за квітень / оплачено за квітень". Лаг 1 месяц. И зарплата, и коммунальные расходы - это постоплаты, а не предоплаты...
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 29 тра, 2020 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:51
flyman написав:
Не маніпулює
В Києві 16кгрн, а найменше в Чернівецькій, 7к5.
А основна різниця в ціні оренди.
Так що все не так однозначно, де відносно краще
арендатору сейчас не сладко везде, а тем кто живет в собственном жилье? Киевлянин как не крути пока что богаче всех
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:55
vitaliian написав: airmax78 написав:
Может потому что чем дальше от Киева - тем более мусорной становится стата? Если в городах-миллионниках еще кто-то что-то считает, то в ипенях на весь этот сбор статы всем насрать? Плюс доля теневой экономики гораздо выше?
приведу пример, условный кассир в полтаве получает 6к а в киеве 10к. У кого больше сдуется доход если будет принято решение урезать зарплаты? Смысла урезать зарплату Полтаве нет, она и так там на уровне плинтуса, рост безработицы приведет к падению киевских зарплат, во первых из-за падения ввп у компаний станет банально меньше денег, во вторых если тьма желающих работать за 6-7к зачем платить больше? Как вы правильно намекали в провинции киевских понаехов никто не ждет, смысла уезжать из киева нету, будут работать за 6к и снимать квартиры по Полтавским ценам, птамуш на другие денег не будет. Так постепенно стоимость киевского бетона приблизится с среднеукраинскому +20% на коррупцию.
О как все просто оказывается. А что же мешало этому раньше? Ведь это работает в любых условиях. Просто начинаем платить меньше в Киеве и все.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:58
zРадио написав:
Минус 20-40% в зависимости от глубины кризиса. Фактически, по уровню ценника, это повторение дна 2015-2016, только на этот раз падаем с меньшей высоты - т.е. обвал будет меньшим, чем был 5 лет назад. По крайней мере это то, как видится мне. Уход ниже 800-900 баксов за квадрат будет значить полный писец в экономике, о котором не хочется даже думать.
Тогда Киев очень выиграл от донецких, они массово приехали с большими капиталами. Был даже перенос производства, бизнеса.
К примеру, Черкассы переживали 2014-2015 намного легче, чем сейчас. К Киеву это также относится.
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