Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:50

investorkiev написав:

Так ты ж говоришь - все плохо, доходы рухнули, летим в ноль. А оказывается что комуналку народ гасит как обычно- как будто нет карантина.



Нужно определиться: или все плохо и летим в ноль, или в принципе обычная ситуация- немного упали, но начали выравниваться. Так ты ж говоришь - все плохо, доходы рухнули, летим в ноль. А оказывается что комуналку народ гасит как обычно- как будто нет карантина.Нужно определиться: или все плохо и летим в ноль, или в принципе обычная ситуация- немного упали, но начали выравниваться.

Во-первых, летим в ноль - это не мои слова. Минус 20-40% в зависимости от глубины кризиса. Фактически, по уровню ценника, это повторение дна 2015-2016, только на этот раз падаем с меньшей высоты - т.е. обвал будет меньшим, чем был 5 лет назад. По крайней мере это то, как видится мне. Уход ниже 800-900 баксов за квадрат будет значить полный писец в экономике, о котором не хочется даже думать.Во-вторых, в апреле коммуналь платят мартовскими доходами, а не апрельскими. Не забывай это. Госстат публикует "нараховано у квітні / оплачено у квітні", а не "нараховано за квітень / оплачено за квітень". Лаг 1 месяц. И зарплата, и коммунальные расходы - это постоплаты, а не предоплаты...