Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:16

Grand Touring написав: zРадио не пытаюсь Вам перечить - Вы грамотный экономист, стараюсь расширить Ваш ход мысли. не пытаюсь Вам перечить - Вы грамотный экономист, стараюсь расширить Ваш ход мысли.

Да я просто не успел еще ответить вам))Что касается разницы стоимости жизни - я согласен, что в городах-миллионниках даже с учетом более высоких расходов жить выгоднее. Это некая "премия за проживание" что-ли ))Однако в связи с кризисом рынок труда в крупных городах, и особенно в Киеве, отсушится сильнее, чем в регионах, и в этом смысле безработицу гораздо легче коротать в регионах. Если доходов нет, то расчет только на заначку, и за пределами крупных городов ее хватит на дольше. В конце конце концов, на собеседование можно и приехать - уж точно это более здравая идея, чем тратить деньги на аренду, не имея работы...