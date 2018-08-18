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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:02
zРадио не пытаюсь Вам перечить - Вы грамотный экономист, стараюсь расширить Ваш ход мысли.
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Grand Touring
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:09
Grand Touring написав:zРадио Не сильно в Черкассах расходы ниже чем в Киеве, на базовые товары - тот же
А на "небазовые" - в 2-3 раза ниже
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Faceless
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:11
Faceless небазовые тут особо не нужны - понтоваться не перед кем
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Grand Touring
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:14
Grand Touring написав:Faceless
небазовые тут особо не нужны - понтоваться не перед кем
Много моментов, по которым столица дороже облов.
Все услуги, начиная от зубов, заканчивая массажем и стрижкой.
Развлечения, уже даже хотя бы тем, что их больше. И если себе взрослому можно отказать, то дитю сложно сказать, что зарплата стала меньше, и привычные атракционы отменяются.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:14
airmax78 написав:
А что же мешало этому раньше? Ведь это работает в любых условиях. Просто начинаем платить меньше в Киеве и все.
Экономическая целесообразность изменилась. Когда работал мультипликатор и экономикой генерировалась добавленная стоимость, понаех мог быстро найти другую работу, либо вообще не соглашался на зарплату 8к. Сейчас всё иначе. Либо 8к либо обратно в Умань. 8к - это условная цифра, у кого то она выше, у кого то ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 29 тра, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:16
Grand Touring написав:zРадио
не пытаюсь Вам перечить - Вы грамотный экономист, стараюсь расширить Ваш ход мысли.
Да я просто не успел еще ответить вам))
Что касается разницы стоимости жизни - я согласен, что в городах-миллионниках даже с учетом более высоких расходов жить выгоднее. Это некая "премия за проживание" что-ли ))
Однако в связи с кризисом рынок труда в крупных городах, и особенно в Киеве, отсушится сильнее, чем в регионах, и в этом смысле безработицу гораздо легче коротать в регионах. Если доходов нет, то расчет только на заначку, и за пределами крупных городов ее хватит на дольше. В конце конце концов, на собеседование можно и приехать - уж точно это более здравая идея, чем тратить деньги на аренду, не имея работы...
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zРадио
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:32
foxluck написав: Жека79 написав:
я следил. ниже 2500 вообще не было
Странно кто в НЛ покупает по такой цене, если Тетрис есть.
В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:37
airmax78 написав: rjkz написав: vitaliian написав:
причем тут квартиры... если с детства внушают что смысл жизни деньги, айфоны, элитные авто, положение в обществе что вы хотите на выхлопе? психологическая деградация "человек человеку волк". Отсюда массовый психоз что все мечтают об айфоне, квартире в Киеве и престижном внедорожнике. На здоровье, на детей оно понятно почему тратят последние сбережения, а на киевский бетон это уже клиника.
Это массовый постнищебродский синдром.
Чтобы все видели что они могут себе позволить "жить по-лЮдски".
Перерастут - перестанут меряться пи...яфонами.
Эээээ... Желание жить в красивом, необезображенном вильнолюдьми доме, с входной группой, в которую приято возвращаться, а не проскакивать ее как можно быстрее по пути к лифту, с лифтом, в котором приятно находиться, и не возникает желания поскорее выскочить или еще хуже - задержать дыхание, с МОПом, в который приятно выходить из квартиры - это постнищебродский синдром? Ну ОК.
макс для таких долбо'бов как ті есть частніе дома
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