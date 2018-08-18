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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4091409240934094

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 69
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
10%
7
знизяться в межах 10%
35%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
17%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:46

  Hotab написав:
  Grand Touring написав:Faceless небазовые тут особо не нужны - понтоваться не перед кем

Много моментов, по которым столица дороже облов.
Все услуги, начиная от зубов, заканчивая массажем и стрижкой.
Развлечения, уже даже хотя бы тем, что их больше. И если себе взрослому можно отказать, то дитю сложно сказать, что зарплата стала меньше, и привычные атракционы отменяются.


Вы не с той стороны заходите. Столица дороже облов потому что тут есть деньги, есть работа, можно их заработать, и можно их заработать БОЛЬШЕ чем в облах.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:50

  remark написав:
КАН реально зажрался с ценами. Неужели там такое офигительное качество, может там шумоизоляция непробиваемая? Сейчас забросают тапками, так центр же и МОПы пафосные)


Незнаю насчёт качества, я там не жил, но манагер из ОП отчитался что только на деревья и кусты в холле и на придомовой потрачено полтора ляма зелени.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр

Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.
Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?
Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:06

  foxluck написав:
  Жека79 написав:В тетрисе ниже 3000 вообще ничего нет. Разве что можно урвать низкий этаж с видом в забор. Тетрис блин уже от 3500, даже 4к за метр

Ну сейчас то нет. Но в октябре 2019 было по 2600.
Зачем покупать в НЛ тогда было по 2500?
Или в Бульваре Фонтанов по 2350 (хотя БФ мне больше нравится чем НЛ).


Как то быстро тетрис с октября 2019 по февраль 2020 выстрелил с 2600 на 4000. Я смотрел тетрис в феврале 2020, что то с видом не в забор начиналось ОТ 3800
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:майский ИПЦ
Инвестиционный ПисеЦ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:36

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:майский ИПЦ
Инвестиционный ПисеЦ?


Ахаха, может и так. Но вообще - индекс потребительских цен :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:48

  Grand Touring написав:думаю, у нас в облцентре просадка цен на жилье будет минимум 50% от докризисных, в Киеве в обычном сегменте максимум 10-15%, что нельзя сказать падением - скорее болотом

уточните плиз о каком кризисе речь, 1998, 2008, 2014, 2020 годов. Спасибо.
И в после какого из вышеперечисленных кризисов была просадка 50%
Унуноктий
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